Καντέρ: “Υπάρχει πιθανότητα να σκοτωθώ λόγω του μανιακού δικτάτορα Ερντογάν”

Οι Νικς θα αγωνιστούν με τους Γουόριορς στο Λονδίνο στις 17 Ιανουαρίου, ωστόσο θα παραταχθούν χωρίς τον Καντέρ. Ο Τούρκος σέντερ τόνισε ότι δεν θα κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι, γιατί μπορεί να τον σκοτώσει ο Ερντογάν.

Ο Κάντερ θεωρείται από το καθεστώς Ερντογάν ως εχθρός του τουρκικού κράτους, λόγω της πίστης του στον αντίπαλο του Τούρκου προέδρου στον Φετουλάχ Γκιουλέν.

«Είπα στην ομάδα ότι δεν θα πάω στο Λονδίνο, εξαιτίας του τρελού τρελού Τούρκου προέδρου. Υπάρχει πιθανότητα να σκοτωθώ εκεί έξω. Δεν θα πάω, θα μείνω εδώ, θα προπονηθώ εδώ. Είναι στενάχωρο, ήθελα να βοηθήσω την ομάδα του να κερδίσει, αλλά δεν μπορώ εξαιτίας ενός τρελού, μανιακού δικτάτορα. Είναι λυπηρό. Μπορώ να σκοτωθώ εύκολα στο Λονδίνο», δήλωσε ο Τούρκος ψηλός.

Enes Kanter says he’s not going to London with Knicks because he fears for his life due to “that freaking lunatic, the Turkish president. There’s a chance that I can get killed out there.” pic.twitter.com/NvRDSHWB4V

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) January 5, 2019