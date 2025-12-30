Αθλητικά

«Καυτός» ο Ευθύμης Κουλούρης σκόραρε για τρίτο σερί παιχνίδι της Αλ-Ουλά

Με κεφαλιά εξ επαφής το 12ο γκολ του Κουλούρη στη Σαουδική Αραβία
Ο Κουλούρης σε αγώνα της Super League
Ο Κουλούρης σε αγώνα της Super League / EUROKINISSI

Ο Ευθύμης Κουλούρης είναι ασταμάτητος τον τελευταίο καιρό στη δεύτερη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας και σκόραρε για την Αλ-Ουλά και στην ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Αλ Ανουάρ.

Μετά το φοβερό χατ-τρικ στη νίκη με 5-1 επί της Αλ-Ζαντάλ, ο Ευθύμης Κολούρης πέτυχε και το μοναδικό γκολ της ομάδας του στο παιχνίδι με την Αλ Ανουάρ, βρίσκοντας δίχτυα για τρίτο σερί ματς στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Αυτό ήταν μάλιστα το 12ο γκολ του Κουλούρη με τη φανέλα της Αλ-Ουλά, την οποία και οδηγεί στη “μάχη” για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, την πλουσιοπάροχη Saudi Pro League.

Ο Κουλούρης ξεκίνησε τη σεζόν στην Πολωνία, όπου είχε αναδειχθεί πέρυσι πρώτος σκόρερ και συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και στη Σαουδική Αραβία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
359
136
99
89
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo