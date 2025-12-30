«Καυτός» ο Ευθύμης Κουλούρης σκόραρε για τρίτο σερί παιχνίδι της Αλ-Ουλά

Ο Ευθύμης Κουλούρης είναι ασταμάτητος τον τελευταίο καιρό στη δεύτερη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας και σκόραρε για την Αλ-Ουλά και στην ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Αλ Ανουάρ.

Μετά το φοβερό χατ-τρικ στη νίκη με 5-1 επί της Αλ-Ζαντάλ, ο Ευθύμης Κολούρης πέτυχε και το μοναδικό γκολ της ομάδας του στο παιχνίδι με την Αλ Ανουάρ, βρίσκοντας δίχτυα για τρίτο σερί ματς στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό ήταν μάλιστα το 12ο γκολ του Κουλούρη με τη φανέλα της Αλ-Ουλά, την οποία και οδηγεί στη “μάχη” για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, την πλουσιοπάροχη Saudi Pro League.

Ο Κουλούρης ξεκίνησε τη σεζόν στην Πολωνία, όπου είχε αναδειχθεί πέρυσι πρώτος σκόρερ και συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και στη Σαουδική Αραβία.