Κλήρωση Champions League: Με Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Ρόμα, Ντόρτμουντ, Γαλατάσαραϊ, Σαχτάρ, Κόμο και ΛΑΣΚ η ΑΕΚ στη League Phase

Οι αντίπαλοι όλων των ομάδων



Άρσεναλ: Ρεάλ (εντός), Μπάγερν (εκτός), Ντόρτμουντ (εντός), Μπέτις (εκτός), Λιλ (εντός), Νάπολι (εκτός), Σαμπάχ (εντός), Σλάβια Πράγας (εκτός)

Ρεάλ: Ίντερ (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Ρόμα (εκτός), Λειψία (εντός), Σαχτάρ (εκτός), ΛΑΣΚ (εντός), ΑΕΚ (εκτός)

Μάντσεστερ Σίτι: Παρί (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Πόρτο (εκτός), Νάπολι (εντός), Λειψία (εκτός), ΑΕΚ (εντός), Λανς (εκτός)

Μπαρτσελόνα: Μάντσεστερ Σίτι (εντός), Παρί (εκτός), Άστον Βίλα (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Φέγενορντ (εντός), Γαλατασαράι (εκτός), Κόμο (εντός), Σαμπάχ (εκτός)

Μπάγερν: Άρσεναλ (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Μπέτις (εντός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εκτός), Μπόντο/Γκλιμτ (εντός), Λιλ (εκτός), Σλάβια Πράγας (εντός), Βίκινγκ (εκτός)

Λίβερπουλ: Ατλέτικο (εντός), Ίντερ (εκτός), Πόρτο (εντός), Μπριζ (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Φενέρμπαχτσε (εκτός), Λανς (εντός), ΛΑΣΚ (εκτός)

Ίντερ: Λίβερπουλ (εντός), Ρεάλ (εκτός), Μπριζ (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Σαχτάρ (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εκτός)

Ατλέτικο: Μπάγερν (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Φενέρμπαχτσε (εντός), Μπόντο/Γκλιμτ (εκτός), Βίκινγκ (εντός), Στουτγκάρδη (εκτός)

Παρί: Μπαρτσελόνα (εντός), Μάντσεστερ Σίτι (εκτός), Ρόμα (εντός), Άστον Βίλα (εκτός), Γαλατασαράι (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εντός), Κόμο (εκτός)

Ντόρτμουντ: Ίντερ (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Μπέτις (εντός), Άστον Βίλα (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Μπόντο/Γκλιμτ (εκτός), ΑΕΚ (εντός), Σαμπάχ (εκτός)

Ρόμα: Ρεάλ (εντός), Παρί (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εκτός), Λιλ (εντός), Φενέρμπαχτσε (εκτός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εντός), ΑΕΚ (εκτός)

Σπόρτινγκ: Μπαρτσελόνα (εντός), Μάντσεστερ Σίτι (εκτός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εντός), Ρόμα (εκτός), Γαλατασαράι (εντός), Σαχτάρ (εκτός), ΛΑΣΚ (εντός), Λανς (εκτός)

Άστον Βίλα: Παρί (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Ντόρτμουντ (εντός), Μπριζ (εκτός), Φενέρμπαχτσε (εντός), Γαλατασαράι (εκτός), Βίκινγκ (εντός), Σλάβια Πράγας (εκτός)

Πόρτο: Μάντσεστερ Σίτι (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Μπέτις (εκτός), Νάπολι (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Σλάβια Πράγας (εντός), ΛΑΣΚ (εκτός)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μπάγερν (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Ρόμα (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Λειψία (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Σαμπάχ (εντός), Κόμο (εκτός)

Μπριζ: Λίβερπουλ (εντός), Ίντερ (εκτός), Άστον Βίλα (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Μπόντο/Γκλιμτ (εντός), Νάπολι (εκτός), Λανς (εντός), Στουτγκάρδη (εκτός)

Μπέτις: Άρσεναλ (εντός), Μπάγερν (εκτός), Πόρτο (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Φέγενορντ (εντός), Λιλ (εκτός), Κόμο (εντός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εκτός)

Αϊντχόφεν: Ατλέτικο (εντός), Ρεάλ (εκτός), Μπριζ (εντός), Πόρτο (εκτός), Σαχτάρ (εντός), Λειψία (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), Βίκινγκ (εκτός)

Φέγενορντ: Ίντερ (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Πόρτο (εντός), Μπέτις (εκτός), Λειψία (εντός), Γαλατασαράι (εκτός), Κόμο (εντός), Βίκινγκ (εκτός)

Λιλ: Μπάγερν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Μπέτις (εντός), Ρόμα (εκτός), Γαλατασαράι (εντός), Μπόντο/Γκλιμτ (εκτός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εντός), Στουτγκάρδη (εκτός)

Νάπολι: Άρσεναλ (εντός), Μάντσεστερ Σίτι (εκτός), Μπριζ (εντός), Πόρτο (εκτός), Μπόντο/Γκλιμτ (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Βίκινγκ (εντός), Σαμπάχ (εκτός)

Λειψία: Μάντσεστερ Σίτι (εντός), Ρεάλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εκτός), Σαχτάρ (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Λανς (εντός), Κόμο (εκτός)

Βιγιαρεάλ: Παρί (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Νάπολι (εντός), Φενέρμπαχτσε (εκτός), Σαμπάχ (εντός), Σλάβια Πράγας (εκτός)

Σαχτάρ: Ρεάλ (εντός), Ίντερ (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Φενέρμπαχτσε (εντός), Λειψία (εκτός), ΑΕΚ (εντός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εκτός)

Γαλατασαράι: Μπαρτσελόνα (εντός), Παρί (εκτός), Άστον Βίλα (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Φέγενορντ (εντός), Λιλ (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), ΑΕΚ (εκτός)

Φενέρμπαχτσε: Λίβερπουλ (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Ρόμα (εντός), Άστον Βίλα (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Σαχτάρ (εκτός), Σλάβια Πράγας (εντός), ΛΑΣΚ (εκτός)

Μπόντο/Γκλιμτ: Ατλέτικο (εντός), Μπάγερν (εκτός), Ντόρτμουντ (εντός), Μπριζ (εκτός), Λιλ (εντός), Νάπολι (εκτός), ΛΑΣΚ (εντός), Λανς (εκτός)

Σλάβια Πράγας: Άρσεναλ (εντός), Μπάγερν (εκτός), Άστον Βίλα (εντός), Πόρτο (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Φενέρμπαχτσε (εκτός), Λανς (εντός), Σαμπάχ (εκτός)

Σλόβαν Μπρατισλάβας: Ίντερ (εντός), Παρί (εκτός), Μπέτις (εντός), Ρόμα (εκτός), Σαχτάρ (εντός), Λιλ (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), ΛΑΣΚ (εκτός)

Στουτγκάρδη: Ατλέτικο (εντός), Ίντερ (εκτός), Μπριζ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Λιλ (εντός), Γαλατασαράι (εκτός), Βίκινγκ (εντός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εκτός)

ΑΕΚ: Ρεάλ (εντός), Μάντσεστερ Σίτι (εκτός), Ρόμα (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Γαλατασαράι (εντός), Σαχτάρ (εκτός), ΛΑΣΚ (εντός), Κόμο (εκτός)

ΛΑΣΚ: Λίβερπουλ (εντός), Ρεάλ (εκτός), Πόρτο (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Φενέρμπαχτσε (εντός), Μπόντο/Γκλιμτ (εκτός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εντός), ΑΕΚ (εκτός)

Κόμο: Παρί (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εντός), Μπέτις (εκτός), Λειψία (εντός), Φέγενορντ (εκτός), ΑΕΚ (εντός), Λανς (εκτός)

Λανς: Μάντσεστερ Σίτι (εντός), Σπόρτινγκ (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Μπριζ (εκτός), Μπόντο/Γκλιμτ (εντός), Λειψία (εκτός), Κόμο (εντός), Σλάβια Πράγας (εκτός)

Βίκινγκ: Μπάγερν (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Άστον Βίλα (εκτός), Φέγενορντ (εντός), Νάπολι (εκτός), Σαμπάχ (εντός), Στουτγκάρδη (εκτός)

Σαμπάχ: Μπαρτσελόνα (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Ντόρτμουντ (εντός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εκτός), Νάπολι (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Σλάβια Πράγας (εντός), Βίκινγκ (εκτός).