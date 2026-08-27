Κλήρωση Champions League: Με Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Ρόμα, Ντόρτμουντ, Γαλατάσαραϊ, Σαχτάρ, Κόμο και ΛΑΣΚ η ΑΕΚ στη League Phase

Η ΑΕΚ έμαθε τους αντιπάλους της στη League Phase. Μετά τη θριαμβευτική πρόκριση επί της Λέφσκι Σόφιας, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρέθηκε στην κλήρωση της UEFA για το Champions League και θα παίξει με Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Ρόμα, Ντόρτμουντ, Γαλατάσαραϊ, Σαχτάρ, Κόμο και ΛΑΣΚ.
Άρσεναλ: Ρεάλ (εντός), Μπάγερν (εκτός), Ντόρτμουντ (εντός), Μπέτις (εκτός), Λιλ (εντός), Νάπολι (εκτός), Σαμπάχ (εντός), Σλάβια Πράγας (εκτός)
Ρεάλ: Ίντερ (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Ρόμα (εκτός), Λειψία (εντός), Σαχτάρ (εκτός), ΛΑΣΚ (εντός), ΑΕΚ (εκτός)
Μάντσεστερ Σίτι: Παρί (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Πόρτο (εκτός), Νάπολι (εντός), Λειψία (εκτός), ΑΕΚ (εντός), Λανς (εκτός)
Μπαρτσελόνα: Μάντσεστερ Σίτι (εντός), Παρί (εκτός), Άστον Βίλα (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Φέγενορντ (εντός), Γαλατασαράι (εκτός), Κόμο (εντός), Σαμπάχ (εκτός)
Μπάγερν: Άρσεναλ (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Μπέτις (εντός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εκτός), Μπόντο/Γκλιμτ (εντός), Λιλ (εκτός), Σλάβια Πράγας (εντός), Βίκινγκ (εκτός)
Λίβερπουλ: Ατλέτικο (εντός), Ίντερ (εκτός), Πόρτο (εντός), Μπριζ (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Φενέρμπαχτσε (εκτός), Λανς (εντός), ΛΑΣΚ (εκτός)
Ίντερ: Λίβερπουλ (εντός), Ρεάλ (εκτός), Μπριζ (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Σαχτάρ (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εκτός)
Ατλέτικο: Μπάγερν (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Φενέρμπαχτσε (εντός), Μπόντο/Γκλιμτ (εκτός), Βίκινγκ (εντός), Στουτγκάρδη (εκτός)
Παρί: Μπαρτσελόνα (εντός), Μάντσεστερ Σίτι (εκτός), Ρόμα (εντός), Άστον Βίλα (εκτός), Γαλατασαράι (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εντός), Κόμο (εκτός)
Ντόρτμουντ: Ίντερ (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Μπέτις (εντός), Άστον Βίλα (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Μπόντο/Γκλιμτ (εκτός), ΑΕΚ (εντός), Σαμπάχ (εκτός)
Ρόμα: Ρεάλ (εντός), Παρί (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εκτός), Λιλ (εντός), Φενέρμπαχτσε (εκτός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εντός), ΑΕΚ (εκτός)
Σπόρτινγκ: Μπαρτσελόνα (εντός), Μάντσεστερ Σίτι (εκτός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εντός), Ρόμα (εκτός), Γαλατασαράι (εντός), Σαχτάρ (εκτός), ΛΑΣΚ (εντός), Λανς (εκτός)
Άστον Βίλα: Παρί (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Ντόρτμουντ (εντός), Μπριζ (εκτός), Φενέρμπαχτσε (εντός), Γαλατασαράι (εκτός), Βίκινγκ (εντός), Σλάβια Πράγας (εκτός)
Πόρτο: Μάντσεστερ Σίτι (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Μπέτις (εκτός), Νάπολι (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Σλάβια Πράγας (εντός), ΛΑΣΚ (εκτός)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μπάγερν (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Ρόμα (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Λειψία (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Σαμπάχ (εντός), Κόμο (εκτός)
Μπριζ: Λίβερπουλ (εντός), Ίντερ (εκτός), Άστον Βίλα (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Μπόντο/Γκλιμτ (εντός), Νάπολι (εκτός), Λανς (εντός), Στουτγκάρδη (εκτός)
Μπέτις: Άρσεναλ (εντός), Μπάγερν (εκτός), Πόρτο (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Φέγενορντ (εντός), Λιλ (εκτός), Κόμο (εντός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εκτός)
Αϊντχόφεν: Ατλέτικο (εντός), Ρεάλ (εκτός), Μπριζ (εντός), Πόρτο (εκτός), Σαχτάρ (εντός), Λειψία (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), Βίκινγκ (εκτός)
Φέγενορντ: Ίντερ (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Πόρτο (εντός), Μπέτις (εκτός), Λειψία (εντός), Γαλατασαράι (εκτός), Κόμο (εντός), Βίκινγκ (εκτός)
Λιλ: Μπάγερν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Μπέτις (εντός), Ρόμα (εκτός), Γαλατασαράι (εντός), Μπόντο/Γκλιμτ (εκτός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εντός), Στουτγκάρδη (εκτός)
Νάπολι: Άρσεναλ (εντός), Μάντσεστερ Σίτι (εκτός), Μπριζ (εντός), Πόρτο (εκτός), Μπόντο/Γκλιμτ (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Βίκινγκ (εντός), Σαμπάχ (εκτός)
Λειψία: Μάντσεστερ Σίτι (εντός), Ρεάλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εκτός), Σαχτάρ (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Λανς (εντός), Κόμο (εκτός)
Βιγιαρεάλ: Παρί (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Νάπολι (εντός), Φενέρμπαχτσε (εκτός), Σαμπάχ (εντός), Σλάβια Πράγας (εκτός)
Σαχτάρ: Ρεάλ (εντός), Ίντερ (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Φενέρμπαχτσε (εντός), Λειψία (εκτός), ΑΕΚ (εντός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εκτός)
Γαλατασαράι: Μπαρτσελόνα (εντός), Παρί (εκτός), Άστον Βίλα (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Φέγενορντ (εντός), Λιλ (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), ΑΕΚ (εκτός)
Φενέρμπαχτσε: Λίβερπουλ (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Ρόμα (εντός), Άστον Βίλα (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Σαχτάρ (εκτός), Σλάβια Πράγας (εντός), ΛΑΣΚ (εκτός)
Μπόντο/Γκλιμτ: Ατλέτικο (εντός), Μπάγερν (εκτός), Ντόρτμουντ (εντός), Μπριζ (εκτός), Λιλ (εντός), Νάπολι (εκτός), ΛΑΣΚ (εντός), Λανς (εκτός)
Σλάβια Πράγας: Άρσεναλ (εντός), Μπάγερν (εκτός), Άστον Βίλα (εντός), Πόρτο (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Φενέρμπαχτσε (εκτός), Λανς (εντός), Σαμπάχ (εκτός)
Σλόβαν Μπρατισλάβας: Ίντερ (εντός), Παρί (εκτός), Μπέτις (εντός), Ρόμα (εκτός), Σαχτάρ (εντός), Λιλ (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), ΛΑΣΚ (εκτός)
Στουτγκάρδη: Ατλέτικο (εντός), Ίντερ (εκτός), Μπριζ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Λιλ (εντός), Γαλατασαράι (εκτός), Βίκινγκ (εντός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εκτός)
ΑΕΚ: Ρεάλ (εντός), Μάντσεστερ Σίτι (εκτός), Ρόμα (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Γαλατασαράι (εντός), Σαχτάρ (εκτός), ΛΑΣΚ (εντός), Κόμο (εκτός)
ΛΑΣΚ: Λίβερπουλ (εντός), Ρεάλ (εκτός), Πόρτο (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Φενέρμπαχτσε (εντός), Μπόντο/Γκλιμτ (εκτός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εντός), ΑΕΚ (εκτός)
Κόμο: Παρί (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εντός), Μπέτις (εκτός), Λειψία (εντός), Φέγενορντ (εκτός), ΑΕΚ (εντός), Λανς (εκτός)
Λανς: Μάντσεστερ Σίτι (εντός), Σπόρτινγκ (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Μπριζ (εκτός), Μπόντο/Γκλιμτ (εντός), Λειψία (εκτός), Κόμο (εντός), Σλάβια Πράγας (εκτός)
Βίκινγκ: Μπάγερν (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Άστον Βίλα (εκτός), Φέγενορντ (εντός), Νάπολι (εκτός), Σαμπάχ (εντός), Στουτγκάρδη (εκτός)
Σαμπάχ: Μπαρτσελόνα (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Ντόρτμουντ (εντός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εκτός), Νάπολι (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Σλάβια Πράγας (εντός), Βίκινγκ (εκτός).
- Ρεάλ Μαδρίτης εντός
- Μάντσεστερ Σίτι εκτός
- Ντόρτμουντ εκτός
- Ρόμα εντός
- Σαχτάρ εκτός
- Γαλατάσαραϊ εντός
- Κόμο εκτός
- ΛΑΣΚ εντός
Εντός έδρας αγώνας για την ΑΕΚ
Εκτός έδρας αγώνας για την ΑΕΚ
Η ΑΕΚ περιμένει πλέον δύο ακόμη αντιπάλους από το δικό της pot
Εντός έδρας αγώνας για την ΑΕΚ
Εκτός έδρας το ματς για την ΑΕΚ
Μπάγερν, Ατλέτικο, Ρόμα, Σπόρτινγκ, Λειψία, Βιγιαρεάλ, Σαμπάχ και Κόμο
Εντός έδρας για την ΑΕΚ το ματς
Παρί, Ρεάλ, Σπόρτινγκ, Γιουνάιτεντ, Λιλ, Φενέρμπαχτσε, Σλόβαν και ΑΕΚ
Άρσεναλ, Μπάγερν, Πόρτο, Ντόρτμουντ, Φέγενορντ, Λιλ, Κόμο και Σλόβαν Μπρατισλάβας
Παρί, Μπάρτσα, Ντόρτμουντ, Μπριζ, Φενέρ, Γαλατά, Βίκινγκ και Σλάβια Πράγας
Εκτός έδρας, στη Βεστφαλία θα αγωνιστεί η ΑΕΚ
Ίντερ, Άρσεναλ, Μπέτις, Άστον Βίλα, Βιγιαρεάλ, Μπόντο Γκλιμτ, ΑΕΚ και Σαμπάχ
Ίντερ, Λίβερπουλ, Άστον Βίλα, Αϊντχόφεν, Μπόντο Γκλιμτ, Νάπολι, Λανς και Στουτγκάρδη
Ολοκληρώθηκε το Pot 1 και πάμε για το Pot 2, από το οποίο η ΑΕΚ θα πάρει δύο ακόμη αντιπάλους
Άρσεναλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπέτις, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπόντο Γκλιμτ, Λιλ, Σλάβια Πράγας και Βίκινγκ
Ρεάλ, Μπάγερν, Ντόρτμουντ, Μπέτις, Λιλ, Νάπολι, Σαμπάχ και Σλάβια Πράγας
Ατλέτικο Μαδρίτης, Ίντερ, Πόρτο, Μπριζ, Βιγιαρεάλ, Φενέρ, Λανς και ΣΑΣΚ
Μάντσεστερ Σίτι, Μπαρτσελόνα, Ρόμα, Άστον Βίλα, Γαλατά, Βιγιαρεάλ , Σλόβαν Μπρατισλάβας και Κόμο
Μπάγερν, Λίβερπουλ, Γιουνάιτεντ, Αιντχόφεν, Φενέρ, Μπόντο, Βίκινγκ και Στουτγκάρδη
Μάντσεστερ Σίτι, Παρί, Άστον Βίλα, Σπόρτινγκ, Φέγενορντ, Γαλάτασαραϊ, Κόμο και Σαμπάχ
Λίβερπουλ, Ρεάλ, Κλαμπ Μπριζ, Ντόρτμουντ, Σαχτάρ, Φέγενορντ, Στουτγκάρδη και Σλόβαν Μπρατισλάβας
Στην Αγγλία θα γίνει το ματς
Με Μπαρτσελόνα, Σπόρτινγκ, Πόρτο, Νάπολι, Λειψία, ΑΕΚ και Λανς
Στη Allwyn Arena θα γίνει το ματς
Ρεάλ Μαδρίτης με Ίντερ, Άρσεναλ, Αιντχόφεν, Ρόμα, Λειψία, Σαχτάρ, ΛΑΣΚ και ΑΕΚ!
Μέσω ειδικού λογισμικού θα γίνει η κλήρωση και η UEFA εξήγησε τα δεδομένα
Ο Ανρί παίρνει το βραβείο από τον Τσέφεριν
Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η κλήρωση
Ο Ανρί θα βοηθήσει στην κλήρωση μαζί με τον Βίγια
Το «βραβείο του προέδρου της UEFA» πήρε ο Τιερί Ανρί, ο οποίος και δίνει το "παρών" στην κλήρωση
H UEFA βράβευσε τον Μαρκίνιος με το βραβείο «Respcet beyond the game award» για την αντίδρασή του μετά την κατάκτηση του τροπαίου από την Παρί Σεν Ζερμέν, αφού ο αρχηγός των Παριζιάνων πήγε να παρηγορήσει τους αντιπάλους του
Πέραν της ΑΕΚ, η φετινή League Phase έχει πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο, αφού θα αγωνιστούν στη διοργάνωση και οι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας με τη Ντόρτμουντ, οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο Χρήστος Τζόλης με την Άρσεναλ, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης με τη Ρόμα, ο Τάσος Δουβίκας με την Κόμο και ο Κώστας Τσιμίκας με τη Λίβερπουλ
Πατώντας ένα κουμπί θα βγαίνουν οι αντίπαλοι για κάθε ομάδα
Η ΑΕΚ θα πάρει 2 ομάδες από κάθε pot και από το 4ο το δικό της
Η κλήρωση είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 19:00 σε ώρα Ελλάδας
1η αγωνιστική: 8–10 Σεπτεμβρίου 2026
2η αγωνιστική: 13/14 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 20/21 Οκτωβρίου 2026
4η αγωνιστική: 3/4 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 24/25 Νοεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 8/9 Δεκεμβρίου 2026
7η αγωνιστική: 19/20 Ιανουαρίου 2027
8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027
Pot 1
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Ρεάλ (Ισπανία)
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
Λίβερπουλ (Αγγλία)
Ίντερ (Ιταλία)
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
Άρσεναλ (Αγγλία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)
Pot 2
Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)
Ρόμα (Ιταλία)
Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)
Άστον Βίλα (Αγγλία)
Πόρτο (Πορτογαλία)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)
Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)
Μπέτις (Ισπανία)
Αϊντχόφεν (Ολλανδία)
Pot 3
Φέγενορντ (Ολλανδία)
Λιλ (Γαλλία)
Μπόντο Γκλιμτ
Νάπολι (Ιταλία)
Λειψία (Γερμανία)
Βιγιαρεάλ (Ισπανία)
Φενέρμπαχτσε
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)
Pot 4
Σλάβια Πράγας (Τσεχία)
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)
Στουτγάρδη (Γερμανία)
ΑΕΚ (Ελλάδα)
ΛΑΣΚ Λιντς
Κόμο (Ιταλία)
Λανς (Γαλλία)
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)
Βίκινγκ (Νορβηγία)
Μετά το επιβλητικό 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας, η ΑΕΚ ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Champions League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την κλήρωση του Champions League, με την ΑΕΚ να μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase