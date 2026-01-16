Κλήρωση Conference League: Τα οκτώ ζευγάρια των πλέι οφ και οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ

Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια των πλέι οφ του Conference League, από τα οποία θα προκύψουν οι οκτώ ομάδες που θα προχωρήσουν στη φάση των “16” της διοργάνωσης, εκεί όπου ήδη βρίσκεται η ΑΕΚ, περιμένοντας αντίπαλο.

Η πρώτη από τις δύο κληρώσεις που απομένουν στο Conference League πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (16/01) στα γραφεία της UEFA.

Η ΑΕΚ έμαθε σήμερα (16/01) τα δύο ζευγάρια, από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλός της στους 16 μετά την κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για τα ζευγάρια Νόα – Άλκμααρ και Ντρίτα – Τσέλιε.

Οι πρώτοι αγώνες των πλέι οφ είναι προγραμματισμένος για τις 19 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς για τις 26 Φεβρουαρίου.

Τα οκτώ ζευγάρια των πλέι οφ του Conference League

Ζρίνσκι – Κρίσταλ Πάλας

Σίγκμα Όλομουτς – Λοζάνη

Κουόπιο – Λεχ Πόζναν

Σκεντίγια – Σαμσουνσπόρ

Νόα – Άλκμααρ

Ντρίτα – Τσέλιε

Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα

Ομόνοια – Ριέκα

Τα ζευγάρια στη φάση των 16

Κουόπιο/Σκεντίγια ή Λεχ Πόζναν/Σαμσουνσπόρ vs Σαχτάρ ή Ράγιο Βαγιεκάνο

Νόα/Ντρίτα ή Τσέλιε/Αλκμάαρ vs ΑΕΚ ή Σπάρτα Πράγας

Ζρνίσκι/Σίγκμα Όλομουτς ή Λοζάνη/Κρίσταλ Πάλας vs Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας

Γιαγκελόνια/Ομόνοια ή Φιορεντίνα/Ριέκα vs Στρασμπούρ ή Ρακόβ

Οι ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους 16 του Conference League

Στρασμπούρ

Ρακόβ

ΑΕΚ

Σπάρτα Πράγας

Ράγιο Βαγιεκάνο

Σαχτάρ

Μάιντς

ΑΕΚ Λάρνακας

Το καλεντάρι του Conference League

Κλήρωση playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026

Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία