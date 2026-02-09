Αθλητικά

Κολομβιανός τενίστας πανηγύρισε προκλητικά στο Davis Cup και εξόργισε αντιπάλους και εξέδρα – Του πέταξαν μπουκάλια

Ο Νίκολας Μεχία προκάλεσε έναν μικρό χαμούλη στο tie μεταξύ της Κολομβίας με το Μαρόκο
Κολομβιανός τενίστας πανηγύρισε προκλητικά στο Davis Cup και εξόργισε αντιπάλους και εξέδρα – Του πέταξαν μπουκάλια

Ο Νίκολας Μεχία από την Κολομβία αντιμετώπισε το απόγευμα της Κυριακής (08.02.2026) στην Καζαμπλάνκα τον Ρέντα Μπενάνι από το Μαρόκο, στο tie των δυο ομάδων για ένα εισιτήριο στα Play-Offs του πρώτου ομίλου του Davis Cup.

Η αναμέτρηση έγινε σε τεταμένο κλίμα, καθώς κάθε φορά που ο Κολομβιανός τενίστας ετοιμαζόταν να σερβίρει, άκουγε τις αποδοκιμασίες της εξέδρας των γηπεδούχων. Ο Νίκολας Μεχία διατήρησε ολοκλήρωσε τον αγώνα, τον οποίο μάλιστα νίκησε με 2-1 στα σετ (6-1, 4-6, 6-2), χαρίζοντας στην Κολομβία μια συνολική νίκη με 3-1, εξασφαλίζοντας την θέση της στα playoffs του Παγκοσμίου Ομίλου Ι του Davis Cup, τον επόμενο Σεπτέμβριο.

Με τη λήξη του αγώνα του, αφού πέτυχε τον τελευταίο πόντο, ο 25χρόνος τενίστας απάντησε στις αποδοκιμασίες των οπαδών και πανηγύρισε προκλητικά βάζοντας το δάχτυλό του στα χείλη του, κάνοντας μία χειρονομία σιωπής προς τις κερκίδες.

Οι κινήσεις του Μεχία εκνεύρισαν τον μαροκινό πάγκο, με την ένταση να κλιμακώνεται και τις δυο πλευρές να έχουν λεκτικό καυγά, προτού οι θεατές αρχίσουν να πετάνε μπουκάλια προς την μεριά του 25χρονου Κολομβιανού τενίστα, αλλά και προς την ομάδα του.

Για να αποφύγουν τα “παρατράγουδα”, οι διοργανωτές αποφάσισαν να βάλουν την αστυνομία να συνοδεύσει την κολομβιανή αποστολή στο ξενοδοχείο της, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλειά της.

