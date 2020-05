Σε ρυθμούς επανέναρξης κινούνται τα περισσότερα πρωταθλήματα μετά την αναβολή που έφερε ο κορονοϊός και στην Τουρκία έγινε γνωστή και η σχετική ημερομηνία, με τη SuperLig να αρχίζει ξανά στις 12 Ιουνίου.

Το πρωτάθλημα στην Τουρκία, ήταν από τα τελευταία στην Ευρώπη που διεκόπη, καθώς ο κορονοϊός αντιμετωπίστηκε πιο… χαλαρά από τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά εμφανίζεται ήδη έτοιμο να συνεχιστεί κανονικά και μάλιστα με οπαδούς στις κερκίδες.

Το γεγονός αποκάλυψε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της τουρκικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Νιχάτ Οζντεμίρ: «Έχουμε αποφασίσει να ξεκινήσουμε όλα τα παιχνίδια της SuperLig, TFF 1st League, 2nd League, 3rd League και Regional Amateur Leagues στις 12-13-14 Ιουνίου. Το Υπουργείο Υγείας και η Επιστημονική Επιτροπή θα ορίσει τα μέτρα με τα οποία θα διεξαχθούν τα ματς. Στόχος μας να ολοκληρώσουμε τη σεζόν με την παρουσία φιλάθλων στα γήπεδα. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσουμε τα πρωταθλήματα μας με τον καλύτερο τρόπο, στα τέλη Ιουνίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Turkish football federation chairman Nihat Ozdemir says the Turkish Super Lig will resume in June. https://t.co/xg5rAbSN2w pic.twitter.com/yunbVZ76ds