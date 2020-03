Η UEFA προσπάθησε με κάθε τρόπο να μην αναβάλει το Champions League και το Europa League, αλλά τελικά το πήρε απόφαση και ανακοίνωσε επίσημα τη διακοπή και των δύο διοργανώσεων λόγω του κορονοϊού.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επέτρεψε να γίνουν και χθες (12/03) παιχνίδια σε όλη την Ευρώπη και προανήγγειλε συνάντηση (θα γίνει τηλεδιάσκεψη τελικά) με τις ομάδες την Τρίτη 17 Μαρτίου για να αποφασιστεί το μέλλον των θεσμών.

Κάλεσμα της UEFA σε συλλόγους και ομοσπονδίες για να αποφασιστεί η τύχη των διοργανώσεων και του Euro!

Οι ραγδαίες εξελίξεις όμως, με κρούσματα και σε παίκτες των περισσότερων ομάδων ανά την υφήλιο, την οδήγησαν σε νέα εσπευσμένη απόφαση, για την αναβολή τόσο του Champions League, όσο και του Europa League.

Κορονοϊός: Σάλος με την UEFA! Θέλει να αποσυρθούν Ίντερ και Ρόμα από το Europa League

Η αναβολή έχει προς το παρόν ισχύ μιας εβδομάδας και συμπεριλαμβάνει και τις κληρώσεις στις διοργανώσεις της UEFA, με τις οριστικές αποφάσεις να λαμβάνονται την ερχόμενη Τρίτη.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.



Full statement: 👇