Κώστας Καραπαπάς: «Συγκλονιστική πρόκριση, αφιερωμένη στον Βαγγέλη Μαρινάκη και το λαό μας»

Ο Κώστας Καραπαπάς με ανάρτηση στο instagram αφιέρωσε την πρόκριση του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση του Champions League στον Βαγγέλη Μαρινάκη και στον κόσμο των ερυθρολεύκων.

Με story στο instagram έστειλε το μήνυμά του Κώστας Καραπαπάς κάνοντας αναφορά στην πρόκριση του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά και τους φιλάθλους της ομάδας που βρέθηκαν στο Άμστερνταμ για να πανηγυρίσουν τη νίκη.

Ο αντιπρόεδρος των Πειραωτών τόνισε επίσης, ότι όλοι στο σύλλογο οφείλουν να αλλάξουν διακόπτη και να στρέψουν το βλέμμα τους στο παιχνίδι με την ΑΕΚ για τη Super League (01/02/26, 21:00).

Το μήνυμα του Κώστα Καραπαπά

«Μία συγκλονιστική πρόκριση με τρεις σερί νίκες στη League Phase (οι δύο εκτός). Για τον Βαγγέλη Μαρινάκη που όταν στράβωσαν τα πράγματα είπε «Να νικήσουμε λοιπόν τα τρία που απομένουμε για να το πάρουμε, Ολυμπιακός είμαστε».

Για τον λαό μας που βρέθηκε χωρίς εισιτήριο στο Άμστερνταμ (περισσότεροι από 10.000), για όσους πήγαν στο γήπεδο και οι άθλιοι σεκιούριτι τους φέρθηκαν με απαράδεκτο τρόπο…

Για τα εκατομμύρια των πιστών! Μόνο λατρεία για το Θρύλο μας και μία ευχή για τα παιδιά στην κερκίδα που για να φτάσουν στην κερκίδα ταξιδεύουν χιλιόμετρα με το κασκόλ στο χέρι.

Τους οπαδούς όλων των ομάδων: Χαρούμενοι ή λυπημένοι, να γυρίζουν σε όσους αγαπούν! Πάμε Ολυμπιακάρα μου (Πανηγυρίζουμε σήμερα και από αύριο αλλάζουμε τον διακόπτη. Έχουμε ματς…)».