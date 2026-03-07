Κωστούλας για τη νίκη του Ολυμπιακού στη Euroleague: «Φέτος είναι η χρονιά μας»

Ο Μπάμπης Κωστούλας βρέθηκε στο ΣΕΦ και παρακολούθησε από κοντά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού (86-80) για την 30η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός πήρε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και έβαλε πλώρη για τετράδα και ο Μπάμπης Κωστούλας σε δηλώσεις που έκανε μετά τη νίκη στα social media της Euroleague ανέφερε ότι φέτος είναι η χρονιά των Πειραιωτών.

«Είναι πάντα ευχαρίστηση για μένα να βλέπω την προηγούμενη ομάδα μου. Μου αρέσει να βλέπω μπάσκετ, μου αρέσει να βλέπω EuroLeague. Οταν μπορώ παρακολουθώ τους περισσότερους αγώνες και πάντα μου αρέσει να είμαι εδώ.

Και φυσικά είμαι πολύ χαρούμενος με τη νίκη. Η ομάδα αν δεν κάνω λάθος είναι πέντε σερί σεζόν στο Final Four, φέτος πιστεύω είναι η χρονιά μας», είπε χαρακτηριστικά ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού.