Κουτλουάι κατά Λεσόρ και Οσμάν για το περιστατικό με τον Μπάλντουγουιν: «Τραμπούκικες κινήσεις, που είναι η ασέβεια;»

Δηλώσεις υπέρ του Μπάλντγουιν έκανε ο παλαίμαχος Τούρκος γκαρντ
Το καλάθι του Μπάλντγουιν που διαμόρφωσε το Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 85-83 στην 28η αγωνιστική της Euroleague, αλλά και ο πανηγυρισμός του Αμερικανού γκαρντ συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις και ο Ιμπραΐμ Κουτλουάι στήριξε τον παίκτη της τουρκικής ομάδας.

Έχοντας υπάρξει παίκτης τόσο του Παναθηναϊκού, όσο και της Φενέρμπαχτσε, ο Ιμπραΐμ Κουτλουάι εμφανίστηκε στην τουρκική τηλεόραση για να σχολιάσει όσα έγιναν στο φινάλε του αγώνα της Euroleague και υπερασπίστηκε τον Μπάλντγουιν, χαρακτηρίζοντας “νταήδικη” τη συμπεριφορά του Λεσόρ και εκφράζοντας απορία για τις δηλώσεις του Οσμάν.

Ο Λεσόρ είχε επεισόδιο με τον Μπάλντγουιν, εξαιτίας του προκλητικού πανηγυρισμού του, ενώ ο Οσμάν έκανε λόγο για ασέβεια και τόνισε ότι οι οπαδοί του “τριφυλλιού” θα θυμούνται όσα έκανε στο Telekom Center.

Οι δηλώσεις του Κουτλουάι

«Αυτή η δήλωση του Τσεντί… Πού είναι η ασέβεια; Δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει κάτι προσβλητικό προς τον αντίπαλο; Ειπώθηκε κάποια κακή λέξη; Τι πιο φυσιολογικό από το να κάνεις μια τέτοια κίνηση ή στάση; Το έκανε μπροστά στο λογότυπο; Και πού έπρεπε να το κάνει;

Δεν χρειάζονται αυτές οι τραμπούκικες κινήσεις, αυτό το λέω για τον Ματίας Λεσόρ. Η πραγματικά προκλητική ενέργεια ήταν του Λεσόρ, που θα μπορούσε να οδηγήσει την κατάσταση σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο.

Αυτός που έπρεπε να τιμωρηθεί είναι ο Λεσόρ. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν αγωνίζεται και κάνει κινήσεις για να κερδίσει την εύνοια της εξέδρας».

