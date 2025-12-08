Κρις Σίλβα: Μακάμπι, Μπαρτσελόνα και Φενέρμπαχτσε εξετάζουν τον σέντερ της ΑΕΚ

Ο Κρις Σίλβα κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις με την φανέλα της ΑΕΚ, με αποκορύφωμα τους 31 πόντους που σημείωσε κόντρα στον Ολυμπιακό, μέσα στο ΣΕΦ.

Ο σέντερ της ΑΕΚ έχει bye-out στο συμβόλαιό του για ομάδα της Euroleague (που ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα) και σύμφωνα με δημοσίευμα τρεις ομάδες από τη διοργάνωση παρακολουθούν την περίπτωση του.

Όπως αναφέρει το Israel Hayom, ο Γκαμπονέζος σέντερ έχει μπει στο “στόχαστρο” της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ τονίζεται ότι η Μπαρτσελόνα και η Φενέρμπαχτσε τον έχουν στα “ραντάρ” τους.

Ο Σίλβα καταγράφει εντυπωσιακά νούμερα στη σεζόν (13.8 πόντοι, 7.8 ριμπάουντ μ.ο. στο BCL).