Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποδέχθηκε το “χρυσάφι” της Αλ Νασρ και υπέγραψε στην ομάδα της Σαουδικής Σαουραβίας, συμβόλαιο συνεργασίας 2,5 ετών, όντας πια πιθανό να ολοκληρώσει εκεί την καριέρα του.

Έχοντας λύσει άδοξα τη συνεργασία του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται ότι δεν βρήκε ομάδα Champions League στην Ευρώπη κι έτσι αποφάσισε να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής, “μετακομίζοντας” στην Αλ Νασρ.

Το γεγονός όμως, έχει κάνει viral μία δήλωσή του από το 2015 στην εκπομπή «The Jonathan Ross Show», όπου ούτε λίγο ούτε πολύ, είχε απαξιώσει τα πρωταθλήματα εκτός Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος σούπερ στάρ είχε αναφέρει τότε τα εξής: «Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στο κορυφαίο επίπεδο, με αξιοπρέπεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό να πάω στις ΗΠΑ, στο Κατάρ ή στο Ντουμπάι, αλλά δεν θα το ήθελα για εμένα». Τελικά η ζωή τα έφερε αλλιώς και ο Ρονάλντο εκτίθεται για την τότε δήλωσή του.

Cristiano Ronaldo 2015 : I want to finish with dignity, I don’t want to play in MLS, Qatar or Dubai



Cristiano Ronaldo 2022 : Will join Saudi Arabia team Al-Naser



Learned lesson : Don’t talk shit if you can’t resist money 😂🤑 pic.twitter.com/S9q8HiU4F7