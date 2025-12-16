Αθλητικά

Ξέσπασμα Αταμάν: Αγράμματοι Τούρκοι έβριζαν την μητέρα μου

Ταραγμένος δήλωσε ο Τούρκος προπονητής μετά το τέλος του αγώνα Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Έξαλλος ήταν ο Εργκίν Αταμάν με τη συμπεριφορά των οπαδών της Φενέρμπαχτσε μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Πόλη.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 81-76 στην Τουρκία για την 16η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε ταραγμένος μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Ο Τούρκος προπονητής του τριφυλλιού ξέσπασε κατά των συμπατριωτών του, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να βρίζουν τη μητέρα του.

“Είμαι ταραγμένος, Παίξαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ξεκινήσαμε άσχημα στο δεύτερο. Χάναμε την μπάλα, κάναμε λάθη δώσαμε ρυθμό στη Φενέρμπαχτσε, χάσαμε διαφορά 0 πόντων και χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα. Αλλά στο τέλος δεν καταλαβαίνω γιατί χιλιάδες φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε έβριζαν εμένα και τη μητέρα μου. Σταματήστε να είστε επιθετικοί.

Είμαι πολύ ταραγμένος, αγράμματοι άνθρωποι. Κάποιος από την EuroLeague πρέπει να καταλάβει ότι αυτή η γλώσσα που μιλάνε δεν είναι δίκαιο για αυτούς που παίζουν μπάσκετ και βρίσκονται στο μπάσκετ. Είμαι περήφανος ως προπονητής της Τουρκίας, αλλά αυτοί που βρίζουν είναι αμόρφωτοι άνθρωποι”, δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν.

Στη συνέχεια, ο Τούρκος προπονητής μίλησε και στα Μέσα της χώρας του  για το συγκεκριμένο γεγονός.

«Δεν θα πω τίποτα τεχνικό. Αυτή είναι η απάντηση του Θεού στους οπαδούς που προσέβαλαν την 87χρονη μητέρα μου όταν η Φενέρμπαχτσε γύρισε από τους 10 πόντους. Από εκεί και πέρα ​​γυρίσαμε το παιχνίδι και κερδίσαμε», δήλωσε ο Αταμάν.

