Ξέσπασμα Αταμάν: Αγράμματοι Τούρκοι έβριζαν την μητέρα μου

Έξαλλος ήταν ο Εργκίν Αταμάν με τη συμπεριφορά των οπαδών της Φενέρμπαχτσε μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Πόλη.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 81-76 στην Τουρκία για την 16η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε ταραγμένος μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Ο Τούρκος προπονητής του τριφυλλιού ξέσπασε κατά των συμπατριωτών του, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να βρίζουν τη μητέρα του.

“Είμαι ταραγμένος, Παίξαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ξεκινήσαμε άσχημα στο δεύτερο. Χάναμε την μπάλα, κάναμε λάθη δώσαμε ρυθμό στη Φενέρμπαχτσε, χάσαμε διαφορά 0 πόντων και χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα. Αλλά στο τέλος δεν καταλαβαίνω γιατί χιλιάδες φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε έβριζαν εμένα και τη μητέρα μου. Σταματήστε να είστε επιθετικοί.

Είμαι πολύ ταραγμένος, αγράμματοι άνθρωποι. Κάποιος από την EuroLeague πρέπει να καταλάβει ότι αυτή η γλώσσα που μιλάνε δεν είναι δίκαιο για αυτούς που παίζουν μπάσκετ και βρίσκονται στο μπάσκετ. Είμαι περήφανος ως προπονητής της Τουρκίας, αλλά αυτοί που βρίζουν είναι αμόρφωτοι άνθρωποι”, δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν.

Στη συνέχεια, ο Τούρκος προπονητής μίλησε και στα Μέσα της χώρας του για το συγκεκριμένο γεγονός.

Ergin Ataman: “Teknik olarak bir şey söylemeyeceğim. Fenerbahçe 10 sayı öndeyken 87 yaşındaki anneme küfreden taraftara Allah’ın cevabı bu. Maçı oradan çevirip kazandık.” pic.twitter.com/mzhwRTiLN9 — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) December 16, 2025

«Δεν θα πω τίποτα τεχνικό. Αυτή είναι η απάντηση του Θεού στους οπαδούς που προσέβαλαν την 87χρονη μητέρα μου όταν η Φενέρμπαχτσε γύρισε από τους 10 πόντους. Από εκεί και πέρα ​​γυρίσαμε το παιχνίδι και κερδίσαμε», δήλωσε ο Αταμάν.