Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τα παιχνίδια ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός – ΟΦΗ

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο Λεβαδειακός τον ΟΦΗ στους δύο επαναληπτικούς ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, που θα μεταδοθούν από τα κανάλια της Cosmote.

Ο Λεβαδειακός θα υποδεχτεί τον ΟΦΗ στη Βοιωτία (11/02/26) στις 17:00 και η μεγάλη μάχη θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 2. Το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες είχε ολοκληρωθεί ισόπαλο 1-1 και όλα είναι ανοιχτά για την πρόκριση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό (11/02/26) ακολουθεί στο πρόγραμμα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1 στις 20:30. Ο Δικέφαλος έχει το προβάδισμα, καθώς ο Γιακουμάκης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκρινε το παιχνίδι της Λεωφόρου, που ολοκληρώθηκε 0-1.

Οι δύο ομάδες που θα προκριθούν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα αντιμετωπίσουν η μία την άλλη στις 25 Απριλίου του 2026 στο Πανθεσσαλικό, με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου.