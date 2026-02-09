Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Ο Φωτιάς στον ημιτελικό ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός με Ολλανδό διαιτητή στο VAR

ΦΩΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ελληνική… σφυρίχτρα με ξένο VARίστα! Τη μεγάλη ρεβάνς ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην Τούμπα για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα διευθύνει την προσεχή Τετάρτη (11.02.2026, 20:30) ο διαιτητής, Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας).

Ο Έλληνας διαιτητής θα έχει στο πλευρό του -ως επόπτες- τους Ανδρέα Μεϊντάνας(Αχαΐας) και Μιχάλη Παπαδάκη (Ηρακλείου), ενώ 4ος θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας). Κλέι Ρούπερτι (Ολλανδίας) και Γέροεν Μάνσοτ (Ολλανδία) θα είναι VAR και AVAR αντίστοιχα.

Στον άλλο ημιτελικό, ο Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών) θα σφυρίξει το Λεβαδειακός – ΟΦΗ, με βοηθούς τους Τρύφωνα Πετρόπουλο (Αρκαδίας) και Λάζαρο Δημητριάδη (Μακεδονίας).

Τέταρτος διαιτητής στο ματς της Βοιωτίας θα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας). VAR ο Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) και AVAR ο Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων).

