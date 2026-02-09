Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Ο Φωτιάς στον ημιτελικό ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός με Ολλανδό διαιτητή στο VAR

Ελληνική… σφυρίχτρα με ξένο VARίστα! Τη μεγάλη ρεβάνς ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην Τούμπα για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα διευθύνει την προσεχή Τετάρτη (11.02.2026, 20:30) ο διαιτητής, Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας).

Ο Έλληνας διαιτητής θα έχει στο πλευρό του -ως επόπτες- τους Ανδρέα Μεϊντάνας(Αχαΐας) και Μιχάλη Παπαδάκη (Ηρακλείου), ενώ 4ος θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας). Κλέι Ρούπερτι (Ολλανδίας) και Γέροεν Μάνσοτ (Ολλανδία) θα είναι VAR και AVAR αντίστοιχα.

Στον άλλο ημιτελικό, ο Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών) θα σφυρίξει το Λεβαδειακός – ΟΦΗ, με βοηθούς τους Τρύφωνα Πετρόπουλο (Αρκαδίας) και Λάζαρο Δημητριάδη (Μακεδονίας).

Τέταρτος διαιτητής στο ματς της Βοιωτίας θα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας). VAR ο Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) και AVAR ο Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων).