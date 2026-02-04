Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Ο ΠΑΟΚ το προβάδισμα με Γιακουμάκη, ΟΦΗ και Λεβαδειακός θα βρουν «εισιτήριο» στη Βοιωτία

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 1-0 στην έδρα του Παναθηναϊκού στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό της διοργάνωσης που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό.

Ο Γιακουμάκης ήταν αυτός που έδωσε τη νίκη στον ΠΑΟΚ, αφού στο 62′ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο κόντρα στον Παναθηναϊκό και πέντε λεπτά αργότερα, εκτέλεσε και ευστόχησε στο πέναλτι, που κέρδισε ο ίδιος από τον Καλάμπρια, για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

ΟΦΗ και Λεβαδειακός άφησαν ανοικτούς λογαριασμούς για τον επαναληπτικό ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αφού αναδείχτηκαν ισόπαλοι 1-1 με τους Γκονθάλεθ και Μπάλτζι να είναι οι σκόρερ.

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-1

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε νωρίς στο παιχνίδι με καταπληκτικό τέρμα του Γκονθάλεθ, που είδε τον Λοντίγκιν να αφήνει ανοιχτή την «κλειστή» του γωνία και να το εκμεταλλεύεται με σουτ δυναμίτη.

Ο Μπαλτζι γνωρίζοντας ότι υπάρχει δυνατός αέρας στο Ηράκλειο στο 19′ επιχείρησε ωραία εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση, που πέρασε από όλους για να γίνει το 1-1 στο παιχνίδι. Ο Λοντίγκιν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 75′, αφού ανέτρεψε τον Ισέκα εκτός περιοχής.

Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την αριθμητική, καθώς δημιούργησε μόλις μία καλή στιγμή με τον Ισέκα, όμως το τελείωμά του κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Λεβαδειακού, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται ισόπαλο.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1

Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό και το εξαργύρωσε με νίκη με 1-0 χάρη στο πέναλτι που πέτυχε ο Γιακουμάκης.

Ο Δικέφαλος είχε αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος. Ο Τάισον θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ, όμως ο Γεντβάι έδιωξε σχεδόν πάνω στη γραμμή το τελειώμα του Βραζιλιάνου, ενώ ο Πέλκας είχε απίθανη ευκαιρία σε τετ α τετ να κάνει το 1-0, όμως ο Λαφόν κατάλαβε ότι θα έσκαβε την μπάλα και απέκρουσε.

Ο Γιακουμάκης στο 67′ άνοιξε το σκορ με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από τον Καλάμπρια και χάρισε ένα πολύτιμο προβάδισμα πρόκρισης στον ΠΑΟΚ. Ο Τσιφτσής πραγματοποίησε απίθανη απόκρουσε στην κεφαλιά του Τετέι, από σέντρα του Αντίνο, κρατώντας τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Λεωφόρου.

Η ρεβάνς των δύο ημιτελικών θα γίνει την Τετάρτη (11/02/26). Το Λεβαδειακός – ΟΦΗ θα γίνει στις 17:00, ενώ το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στις 20:30.