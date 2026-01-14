Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Ο ΠΑΟΚ των ντέρμπι, η διέξοδος του Παναθηναϊκού και ο θρίαμβος του ΟΦΗ στην έδρα της ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ νίκησε σε ένα ακόμη φετινό ντέρμπι και με το 2-0 κόντρα στον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, έγινε το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, την ώρα που ο Παναθηναϊκός πήρε ψυχολογία με τη νίκη με 3-0 και την πρόκριση επί του Άρη, ενώ Λεβαδειακός και ΟΦΗ θα ψάξουν μία έκπληξη αντίστοιχη αυτής των Κρητικών, με το 1-0 στην έδρα της ΑΕΚ.

Τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson είχαν τα… πάντα, αφού από ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τον τροπαιούχο Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός “σάρωσε” τον Άρη με χατ-τρικ του Μπακασέτα, ενώ ο ΟΦΗ σόκαρε την ΑΕΚ στην OPAP Arena και ο Λεβαδειακός έγραψε ιστορία με το 2-0 κόντρα στην Κηφισιά.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει πλέον τον Παναθηναϊκός σε μία μεγάλη “μάχη” στα ημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ Λεβαδειακός και ΟΦΗ έχουν την ευκαιρία για ένα “χρυσό” εισιτήριο στον τελικό.

Ο ΠΑΟΚ βγήκε νικητής σε ένα ακόμη ντέρμπι

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη μεγαλύτερη νίκη του στη σεζόν, με το διπλό με 2-0 στην έδρα του Ολυμπιακού στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, αλλά έχει επικρατήσει και στην πλειοψηφία των ντέρμπι που έχει δώσει τη φετινή σεζόν.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν μόνο μία ήττα από τον Παναθηναϊκό στη Super League, αλλά έχουν νικήσει τους “πράσινους” στην Τούμπα, αλλά και όλους τους υπόλοιπους “μεγάλους”. Αυτό ήταν το δεύτερο θετικό τους αποτέλεσμα κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ έχουν “αλώσει” και την έδρα της ΑΕΚ, “μετρώντας” μία νίκη και μία ισοπαλία κόντρα στον Άρη.

Είναι ξεκάθαρο ότι τα ντέρμπι βολεύουν τον ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν, γεγονός που “γεννά” αισιοδοξία στην ομάδα του Λουτσέσκου, ενόψει της “μάχης” με τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, αλλά και τα πλέι οφ της Super League.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει… διέξοδο στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Η νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 κόντρα στον Άρη, έδωσε από την άλλη πλευρά, “ανάσα” στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, η οποία και “καίγεται” για διάκριση στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Έχοντας μείνει πολύ πίσω στη βαθμολογία της Super League, ο Παναθηναϊκός θα ψάξει τη… διέξοδο μέσα από το Κύπελλο, για να κατακτήσει ένα τίτλο τη φετινή σεζόν, αλλά και ένα καλό ευρωπαϊκό “εισιτήριο”, αφού μέσω του πρωταθλήματος είναι ακόμη στην 5η θέση.

Τα τρία γκολ του Μπακασέτα λοιπόν, τους προσφέρουν ηρεμία για τη συνέχεια της σεζόν, αλλά και την ελπίδα για ένα καλύτερο φινάλε στην αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Ο νέος θρίαμβος του ΟΦΗ και η «σφαλιάρα» στην ΑΕΚ

Τη νίκη των προημιτελικών πήρε όμως ο ΟΦΗ, αφού το 1-0 στην έδρα της ΑΕΚ τον φέρνει για δεύτερη σερί χρονιά στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και μάλιστα με ευκαιρία για νέα πρόκριση στον τελικό.

Οι Κρητικοί έκαναν τη μεγάλη έκπληξη στην OPAP Arena και πλέον θα αντιμετωπίσουν τον Λεβαδειακό στα ημιτελικά, με στόχο να αποτελέσουν και φέτος τη μία ομάδα που θα διεκδικήσει το τρόπαιο τον Μάιο.

Η ΑΕΚ από την άλλη πλευρά, δέχθηκε δεύτερη “σφαλιάρα” μέσα σε λίγες ημέρες, αφού μετά την ισοπαλία με τον Άρη που την έριξε από την κορυφή της Super League, έχασε και έναν από τους στόχους της στη σεζόν, με τον σοκαριστικό αποκλεισμό από τον ΟΦΗ. Ο Νίκολιτς καλείται έτσι να αποφύγει την… κρίση στην ομάδα, για να επανέλθει σε κατάσταση “μάχης” σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Τα αποτελέσματα στα προημιτελικά

Παναθηναϊκός – Άρης 3-0

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2

ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1

Λεβαδειακός – Κηφισιά 2-0

Τα ζευγάρια στην 4άδα

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Λεβαδειακός

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

4 Φεβρουαρίου 2026

ΟΦΗ – Λεβαδειακός

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

11 Φεβρουαρίου 2026

Λεβαδειακός – ΟΦΗ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός