Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Τα παιχνίδια των προημιτελικών και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Η δράση στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson επιστρέφει με παραδοσιακά ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου με αυτά του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού με τον Άρη να κεντρίζουν το ενδιαφέρον.

Ο Λεβαδειακός θα μπει πρώτος στη μάχη του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με αντίπαλο την Κηφισιά εντός έδρας και αν προκριθεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ΑΕΚ – ΟΦΗ, που θα ξεκινήσει λίγο ώρα αργότερα (17:00).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ διασταυρώνεται με το σπουδαίο παιχνίδι Παναθηναϊκός – Άρης, που κλείνει την αγωνιστική βραδιά των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Να θυμίσουμε ότι οι αγώνες είναι μονοί και δεν υπάρχει παράταση. Σε περίπτωση ισοπαλίας οι αναμετρήσεις θα οδηγηθούν στα πέναλτι. Αυτό αλλάζει στους ημιτελικούς της διοργάνωσης, που θα υπάρχει κανονικά παράταση και οι αγώνες θα είναι διπλοί.

Το μονοπάτι μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης

Οι προημιτελικοί (14/1)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1ος προημιτελικός: Λεβαδειακός – Κηφισιά (15:00)

2ος προημιτελικός: ΑΕΚ – ΟΦΗ (17:00)

3ος προημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (18:30)

4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Άρης (20:30)

Οι ημιτελικοί

1ος ημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Vs Παναθηναϊκός – Άρης

2ος ημιτελικός: Λεβαδειακός – Κηφισιά Vs ΑΕΚ – ΟΦΗ

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Προημιτελικά: 14 Ιανουαρίου

Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου

Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου

Τελικός: 25 Απριλίου