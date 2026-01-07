Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών, τα ντέρμπι και όλες οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Ο ΟΦΗ ήταν η ομάδα που συμπλήρωσε την οκτάδα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο Παγκρήτιο, στο τελευταίο παιχνίδι της ενδιάμεσης νοκ-άουτ φάσης της διοργάνωσης (θέσεις 5-12) κι έκλεισε… ραντεβού με την ΑΕΚ στην OPAP Arena με… θέα ένα “εισιτήριο” στα ημιτελικά.

Είχαν προηγηθεί οι προκρίσεις των Άρη, Κηφισιάς και ΠΑΟΚ, στα ματς που έγιναν την Τρίτη (06.01.2026). Οι “κίτρινοι” νίκησαν τον Παναιτωλικό 2-0 και θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ατρομήτου στη διαδικασία των πέναλτι (5-4) μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας του αγώνα και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο “Καραϊσκάκης” για μια θέση στους “4” του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο νίκησε 1-0 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό και εξασφάλισε την πρόκριση στους “8” του Κυπέλλου Ελλάδας. Εκεί, όπου την ερχόμενη εβδομάδα, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό.

Θυμίζουμε ότι οι τέσσερις αγώνες των προημιτελικών είναι μονοί και -όπως στα playoffs- δεν υπάρχει παράταση, ενώ θα διεξαχθούν όλοι τους την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Τα αποτελέσματα των playoffs:

Άρης – Παναιτωλικός 2-0

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βόλος – Κηφισιά 0-1

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (1-1 κ.δ. και 5-4 στα πέναλτι)

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-0

Το πρόγραμμα της φάσης των “8” (Τετάρτη 14 Ιανουαρίου):

15:00: Λεβαδειακός – Κηφισιά

17:00: ΑΕΚ – ΟΦΗ

18:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

20:30: Παναθηναϊκός – Άρης

*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

Οι ημιτελικοί

1ος ημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Vs Παναθηναϊκός – Άρης

2ος ημιτελικός: Λεβαδειακός – Κηφισιά Vs ΑΕΚ – ΟΦΗ

Το καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Προημιτελικά: 14 Ιανουαρίου

Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου

Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου

Τελικός: 25 Απριλίου