Κύπελλο Ελλάδας: Ο ασταμάτητος Λεβαδειακός, η απόλυτη ΑΕΚ και η πρώτη νίκη του Ολυμπιακού – Αποτελέσματα και βαθμολογία

Η δεύτερη ημέρα της δεύτερης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώθηκε, με τον Λεβαδειακό, τον ΟΦΗ και την ΑΕΚ να βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο των νικών και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα στη διοργάνωση, πανηγυρίζοντας το διπλό στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης. Δεν αγωνίστηκαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Ο Λεβαδειακός είναι μέχρι στιγμής η ευχάριστη έκπληξη του Κυπέλλου, πανηγυρίζοντας δύο σπουδαίες νίκες κόντρα σε ΠΑΟΚ (4-1) εντός έδρας και κόντρα σε ΑΕΛ (2-1) εκτός έδρας.

Ο Παλάσιος με το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Λεβαδειακού στις καθυστερήσεις, έδωσε τη νίκη στους Βοιωτούς, οι οποίοι πραγματοποιούν ονειρικό ξεκίνημα σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Η ΑΕΚ έκανε το 2/2, μετά τη νίκη της επί του Παναιτωλικού, όπως και ο ΟΦΗ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το βατό πρόγραμμα του στο ξεκίνημα και φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Την πρώτη του νίκη στο Κύπελλο πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 2-1 του Αστέρα στην Τρίπολη, στο πρώτο του παιχνίδι στη φετινή διοργάνωση.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (25/09, 15:00) ο Ηρακλής υποδέχεται την Ηλιούπολη, αναμέτρηση που θα ρίξει την αυλαία της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Καβάλα – Κηφισιά 1-1

Άρης – Μαρκό 1-0

Athens Kallithea – ΟΦΗ 0-1

Βόλος – Ατρόμητος 1-1

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 3-0

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ολυμπιακός 2-1

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1

ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός 1-2

25/09 15:00 Ηρακλής – Ηλιούπολη

Η βαθμολογία

1.Λεβαδειακός 6 (6-2)

2. ΟΦΗ 6 (4-0)

3. ΑΕΚ 6 (3-1)

4. Άρης 6 (2-0)

5. Ατρόμητος 4 (5-3)

6.Βόλος 4 (4-2)

7. Ελλάς Σύρου 3 (5-4)

8.Ολυμπιακός 3 (2-1) *

9.Παναθηναϊκός 3 (1-0) *

10.Κηφισιά 2 (2-2)

11.ΑΕΛ Novibet 1 (2-3)

12. Aστέρας AKTOR 1 (2-3)

13. Μαρκό 1 (2-3)

14. Καβάλα 1 (1-4)

15.Ηρακλής 0 (0-0) **

16. Ηλιούπολη 0 (1-3)

17. Παναιτωλικός 0 (1-3)

18. Athens Kallithea 0 (0-2)

19. ΠΑΟΚ 0 (1-4) *

20.Αιγάλεω 0 (0-4)

* Ένα ματς λιγότερο

** Δυο ματς λιγότερα

Τα εννέα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής στη League Phase

Ολυμπιακός – Βόλος

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Ηλιούπολη – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet

Αιγάλεω – Άρης

ΟΦΗ – Ηρακλής

Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου

Κηφισιά – Athens Kallithea

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης