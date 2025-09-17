Κύπελλο Ελλάδας: Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase και η βαθμολογία

Το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου πραγματοποίηθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ανανεωμένη διοργάνωση ξεκίνησε με μία μεγάλη έκπληξη, αφού ο Λεβαδειακός συνέτριψε τον ΠΑΟΚ με 4-1.

Ο ΠΑΟΚ ήταν η μοναδική ομάδα της Super League που γνώρισε την ήττα στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τους Θεσσαλονικείς να παρουσιάζονται αγνώριστοι στη Βοιωτία, γνωρίζοντας τη συντριβή από τον Λεβαδειακό. Έτσι, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έμεινε πίσω στη μάχη για την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ξεκίνησαν με νίκες τις υποχρεώσεις τους στο Κύπελλο κόντρα σε Αιγάλεω και Athens Kallithea, ενώ νικηφόρα ήταν και η πρεμιέρα του Άρη, ο οποίος άλωσε το Αγρίνιο, επικρατώντας του Παναιτωλικού με 1-0, χάρη σε γκολ του Μορόν στις καθυστερήσεις.

Ατρόμητος και ΟΦΗ δεν είχαν κανένα πρόβλημα απέναντι στη Σύρο και την Καβάλα, ενώ Κηφισιά και Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1.

Τέλος, σπουδαίο αποτέλεσμα πήρε η Μαρκό. Η νεοφώτιστη στη Super League 2 αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 εντός έδρας με την ΑΕΛ.

Η 1η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Ολυμπιακού – Ηρακλή.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου

Ηλιούπολη – Βόλος 1-3

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 1-1

Παναιτωλικός – Άρης 0-1

Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1

ΟΦΗ – Καβάλα 3-0

Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου 4-2

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1

Μαρκό – ΑΕΛ Novibet 2-2

Παναθηναϊκός – Athens Kallithea 1-0

Η βαθμολογία της League Phase

Λεβαδειακός 3

ΟΦΗ 3

Ατρόμητος 3

Βόλος 3

Παναθηναϊκός 3

ΑΕΚ 3

Άρης 3

ΑΕΛ Novibet 1

Μαρκό 1

Aστέρας AKTOR 1

Κηφισιά 1

Ηρακλής 0

Ολυμπιακός 0

Αιγάλεω 0

Athens Kallithea 0

Παναιτωλικός 0

Ελλάς Σύρου 0

Ηλιούπολη 0

ΠΑΟΚ 0

Καβάλα 0

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

15:00 Καβάλα – Κηφισιά (Γηπ. Δόξας Δράμας)

20:00 Άρης – Μαρκό (Γηπ. “Κλεάνθης Βικελίδης”)

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

15:00 Βόλος – Ατρόμητος (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

15:00 Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης)

15:00 Π.Ο.Τ. Ηρακλής – Ηλιούπολη (Καυτανζόγλειο Στάδιο)

15:00 Athens Kallithea – ΟΦΗ (Δημ. Στ. Καλλιθέας “Γρ. Λαμπράκης”)

17:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ολυμπιακός (Γηπ. Αστέρα Τρίπολης “Θ. Κολοκοτρώνης”)

19:00 ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός (AEL FC Arena)

19:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός (OPAP Arena)

Τι ισχύει από φέτος στο Κύπελλο Ελλάδας

Με νέα μορφή διεξάγεται το Κύπελλο Ελλάδας φέτος, καθώς η πρώτη φάση του θα διεξαχθεί με League Phase στα πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Οι 20 ομάδες που συμμετέχουν στον ενιαίο όμιλο θα δώσουν από τέσσερα παιχνίδια (δύο εντός και δύο εκτός) και στο τέλος των πέντε αγωνιστικών, οι οκτώ τέσσερις πρώτες θα προκριθούν κατευθείαν στα προημιτελικά, και οι υπόλοιπες από την 5η έως τη 12 θέση θα παίξουν μεταξύ τους (ο 5ος με τον 12ο, ο 6ος με τον 11ο, ο 7ος με τον 10ο και ο 8ος με τον 9ο) σε μονή αναμέτρηση για την πρόκριση στις οκτώ κορυφαίες ομάδες.