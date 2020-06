Με τον Μέρτενς να φθάνει τα 122 γκολ με τη φανέλα της και να γίνεται ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας, η Νάπολι πήρε την ισοπαλία με 1-1 από την Ίντερ και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας, χάρη και στη νίκη της με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι στο Μεάτσα.

Η Ίντερ ήταν αυτή που άνοιξε από νωρίς το σκορ, χάρη σε ένα απίθανο γκολ του Έρικσεν από απευθείας εκτέλεση κόρνερ, αλλά ο Μέρτενς ήταν αυτός που χάρισε την πρόκριση στη Νάπολι, πετυχαίνοντας το ιστορικό γκολ μετά από εξαιρετική ενέργεια του Ινσίνιε.

Στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας η Γιουβέντους μετά τη “λευκή” ισοπαλία με τη Μίλαν (video)

Οι Ναπολιτάνοι του Γκατούζο πανηγύρισαν έτσι την πρόκριση από τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας και πλέον θα διεκδικήσουν το τρόπαιο κόντρα στη Γιουβέντους του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Christian Eriksen Scores for Inter direct from the corner Napoli 0-1 Inter (1-1 on aggregate) pic.twitter.com/uQ6eMpO7Tx

What a devastatingly good counter. 5 total touches from keeper to goal. That Ospina ball is outrageous. #Napoli #inter pic.twitter.com/YcUgPbz7bM