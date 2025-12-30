Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η πρόοδος στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού είναι εντυπωσιακή»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις των υπό κατασκευή γηπέδων του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και λίγο αργότερα έκανε και σχετική ανάρτηση στα social media.

Μαζί με τον δήμαρχο της Αθήνας, Χάρη Δούκα και τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε από κοντά τις εργασίες για το νέο “σπίτι” των ομάδων του Ερασιτέχνη και του ποδοσφαιρικού “τριφυλλιού” και στη συνέχεια έκανε λόγο για εντυπωσιακή πρόοδο.

Σε ανάρτησή του στο instagram, ο πρωθυπουργός έγραψε: «Η πρόοδος στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού είναι εντυπωσιακή. Ένα γήπεδο που αξίζει στον Παναθηναϊκό και το ονειρεύονταν οι φίλοι του εδώ και πολλές δεκαετίες, γίνεται πλέον πραγματικότητα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

Στις δηλώσεις του στο Βοτανικό νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητοστάκης είχε αναφέρει ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο το Μάιο του 2027.