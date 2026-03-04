Αθλητικά

Λάτσιο – Αταλάντα 2-2: Χορταστική ισοπαλία στο Ολίμπικο και όλα ανοιχτά για την πρόκριση στον τελικό του Coppa Italia

Οι μπεργκαμάσκι ισοφάρισαν στο 90' και έμειναν ζωντανοί στη μάχη της πρόκρισης
Λάτσιο - Αταλάντα
Μονομαχία στο Λάτσιο - Αταλάντα/ REUTERS/Remo Casilli

Η Λάτσιο έμεινε ισόπαλοι 2-2 με την Αταλάντα στον ημιτελικό του Coppa Italia και δεν κατάφερε να πάρει προβάδισμα στην έδρα της, αφού οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στην εκπνοή.

Η Αταλάντα κατάφερε να ισοφαρίσει δύο φορές τη Λάτσιο στον ημιτελικό του Coppa Italia. Ο Πάσαλιτς στο 51′ απάντησε στο 1-0 του Ντέλε – Μπασιρού και ο Μούσα στο 90′ στο 2-1 του Ντιά για να διαμορφώσει το τελικό 2-2, που άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς.

Στον άλλον ημιτελικό χθες (04/03/26) Κόμο και Ίντερ αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς γκολ στην έδρα της ομάδας του Δουβίκα και πλέον οι επαναληπτικοί ημιτελικοί του Κυπέλλου Ιταλίας μαζεύουν μεγάλο ενδιαφέρον.

