Λάτσιο – Νάπολι 0-2: Ο Πολιτάνο έφτιαξε το «διπλό» και οι «παρτενοπέι» πλησίασαν ξανά την κορυφή στη Serie A

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ματέο Πολιτάνο, η Νάπολι πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Λάτσιο (0-2) και μπήκε με το… δεξί -αγωνιστικά- στο 2026.

Μια νίκη που διατηρεί την Νάπολι σε επαφή με την κορυφή της Serie A (έφτασε τους 37 βαθμούς και βρίσκεται στο -1 από την Μίλαν και στο +1 από την Ίντερ, που έχει ένα ματς λιγότερο).

Απ’ την άλλη, η Λάτσιο έμεινε για τρίτη σερί αγωνιστική χωρίς “τρίποντο” και παρέμεινε στους 24 βαθμούς και στη μέση της βαθμολογίας στη Serie A.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 13′. Μετά από ωραία ενέργεια και σέντρα από τον Πολιτάνο από δεξιά, ο Σπινατσόλα ήρθε στο δεύτερο δοκάρι και πλάσαρε στην κίνηση για το 0-1.

Το τελικό 0-2 διαμορφώθηκε στο 32. Από δεύτερη ασίστ του Πολιτάνο -που εκτέλεσε ένα φάουλ- ο Ραχμάνι σκόραρε με κεφαλιά. Οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες καθώς ο Νόσλιν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 81′. Όμως αυτή δεν ήταν η μοναδική κόκκινη αφού στο 88′ αποβλήθηκε ο Ματσόκι και ο Μάρουσιτς έπειτα από μια αψιμαχία που είχαν.

Η Λάτσιο άγγιξε το 1-1 στο 90′ όταν ο Γκεντουζί έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι με κεφαλιά από τα αριστερά της περιοχής.