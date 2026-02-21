Αθλητικά

Λεσόρ για την ρατσιστική επίθεση: «Όλα έγιναν μπροστά σε αστυνομικούς και εκπροσώπους της λίγκας, μου είπαν να ηρεμήσω»

Ο Γάλλος σέντερ του «τριφυλλιού» κατήγγειλε επίθεση από οπαδούς στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού
Ο Ματίας Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ μιλάει με την εξέδρα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αναδείχτηκε Κυπελλούχος Ελλάδας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μετά τη νίκη με 68-79 επί του Ολυμπιακού, όμως στον τελικό είχαμε και ένα περιστατικό ρατσισμού σε βάρος του Λεσόρ, όπως ο ίδιος καταγγέλλει.

Ο Λεσόρ με ανάρτηση στα social media σχολίασε το επίμαχο βίντεο που κυκλοφορεί γράφοντας: «Μπροστά σε αστυνομικούς και εκπροσώπους της λίγκας! Το μόνο που έκαναν ήταν να μου πουν να ηρεμήσω, ενώ αυτοί οι τύποι συνέχιζαν και έμειναν σε όλο το παιχνίδι… Και δεν ήταν μόνο ένας τύπος, αλλά 10-15 άτομα».

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά την καταγγελία του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο του αγώνα απάντησε λέγοντας ότι ο Γάλλος σέντερ έριξε μία μπανάνα στους οπαδούς των Πειραιωτών.

Η πλευρά του Παναθηναϊκού για το συμβάν: «Πριν την έναρξη του αγώνα και κατά την είσοδο του Ματίας Λεσόρ στον αγωνιστικό χώρο, οπαδοί του Ολυμπιακού που βρίσκονταν πάνω από τη φυσούνα φέρονται να έκαναν ήχους μαϊμούς. Η ομάδα ενημέρωσε άμεσα τους διαιτητές για τη ρατσιστική επίθεση.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, επαναλήφθηκε τόσο κατά την αποχώρηση του παίκτη στο ημίχρονο όσο και πριν την έναρξη του δεύτερου μέρους».

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τον Λεσόρ στο ξενοδοχείο μετά την κατάκτηση του Κυπελλου θέλοντας να δείξουν την στήριξή τους στον Γάλλο ψηλό μετά την καταγγελία του για ρατσιστική επίθεση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
202
141
93
92
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo