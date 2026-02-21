Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι ερυθρόλευκοι κατήγγειλαν ότι ο Λεσόρ πέταξε μπάνανα στο φιλάθλους

Ο Ολυμπιακός κατήγγειλε ότι ο Ματίας Λεσόρ, όπως έβγαινε από το παρκέ μετά το ημίχρονο του τελικού με τον Παναθηναϊκό, πέταξε μία μπανάνα που μόλις είχε φάει.

Ο Παναθηναϊκός κατά τη διάρκεια του αγώνα είχε καταγγείλει ρατσιστική επίθεση στον Ματίας Λεσόρ, καθώς όπως οι πράσινοι ανέφεραν ένας οπαδός του Ολυμπιακού έκανε ήχους μαϊμούς πίσω από τον Γάλλο ψηλό, που άνοιξε διάλογο μαζί του.

Οι πράσινοι πήραν τη νίκη με 68-79 και πανηγύρισαν τον πρώτο τους τίτλο στη σεζόν, με τον περιστατικό με τον Λεσόρ να είναι το μόνο που χάλασε το κλίμα του τελικού.