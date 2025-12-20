Λέτο για Τετέι: Πιστεύω θα κάνει σπουδαία πράγματα στον Παναθηναϊκό

Περήφανος για την προσπάθεια των παικτών της Κηφισιάς στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο “Γ. Καραϊσκάκης” ήταν ο Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια και για τον Ανδρέα Τετέι.

Η Κηφισιά έφυγε με τον βαθμό από το Γεώργιος Καραϊσκάκης χάρη στο ισόπαλο 1-1 με τον Ολυμπιακό, με τον Σεμπάστιαν Λέτο να συγχαίρει τους ποδοσφαιριστές για την προσπάθειά τους, ενώ μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Όσα δήλωσε ο Σεμπάστιαν Λέτο στην COSMOTE TV

Για το ματς: “Είναι ένας πολύ σημαντικός βαθμός. Δεν είναι εύκολο να έρθεις εδώ. Είναι μια σπουδαία ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει τι μπορεί να κάνει και σε πολύ μεγάλες ομάδες εδώ. Όπως έχουμε ξαναπεί, η νοοτροπία μας είναι να παίζουμε στο 100% κόντρα σε όλους. Μπορούμε να το καταγράψουμε και σήμερα, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Είμαι περήφανος γι’ αυτούς“.

Για το αν πλέον σκέφτεται τα playoffs 5-8: “Όχι. Ο στόχος είναι να παίρνουμε βαθμό ή βαθμούς σε κάθε παιχνίδι. Αν στη συνέχεια αλλάξουν τα βαθμολογικά δεδομένα τότε θα το δούμε“.

Για τον Ανδρέα Τετέι: “Ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Ήμουν μαζί του δύο χρόνια, είναι φίλος μου, ίσως δεν είναι σωστό αυτό που λέω. Πιστεύω θα κάνει σπουδαία πράγματα στον Παναθηναϊκό, του εύχομαι τα καλύτερα. Τελείωσε το κεφάλαιο στην Κηφισιά και ξεκινάει ένα νέο. Ανοίγει ένα πάρα πολύ μεγάλο στον Παναθηναϊκό“.

Τις ευχές του για τη νέα χρόνια: “Είναι σημαντικό να έχουμε όλοι υγεία. Είχαμε απίστευτη χρονιά, πριν έξι μήνες κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Πρέπει να είναι περήφανη όλη η οικογένεια της Κηφισιάς, κάνουμε βήματα προόδου“.