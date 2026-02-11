Αθλητικά

Λεβαδειακός – ΟΦΗ: Αποθέωση των φιλοξενούμενων πριν τη ρεβάνς στο Κύπελλο Betsson, οπαδοί φτιάχνουν εξέδρα σε λόφο κοντά στο γήπεδο

Οι οπαδοί του ΟΦΗ θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας του Χρήστου Κόντη, για πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στο “Λ. Κατσώνης” στη ρεβάνς του 1-1 του Παγκρητίου, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας betsson και οι οπαδοί των Κρητικών θέλουν.. πρόκριση μέσα στη Βοιωτία.

Περίπου 800 φίλοι του ΟΦΗ υπολογίζεται πως ταξίδεψαν στη Λιβαδειά και 200 από αυτούς μαζεύτηκαν στο ξενοδοχείο της αποστολής, για να εμψυχώσουν τους παίκτες του Χρήστου Κόντη πριν τη μεγάλη μάχη με το Λεβαδειακό.

Θυμίζουμε πως παρά το αίτημα του ΟΦΗ για 1.250 εισιτήρια οι γηπεδούχοι συμφώνησαν να δώσουν μόλις 300 μαγικά χαρτάκια.

Όπως γίνεται γνωστό, πολλοί οπαδοί του ΟΦΗ δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν στην πόλη της Βοιωτίας. Πρόκειται για ορισμένα πούλμαν με φίλους των Κρητικών που έχουν ακινητοποιηθεί από την αστυνομία εκτός της πόλης. Ακόμα, δεν έχει γίνει γνωστό, τι θα γίνει με αυτούς. Όσοι έχουν μαγικό χαρτάκι θα μπουν στη θύρα των φιλοξενούμενων.

Πάντως, ήδη στον λόφο που βρίσκεται στα πέριξ του γηπέδου της Λιβαδειάς, έχουν κάνει την εμφάνισή τους οπαδοί του ΟΦΗ, προκειμένου να δουν από απόσταση τη μεγάλη ρεβάνς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

