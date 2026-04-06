Λευτέρης Πετρούνιας: Η στιγμή που οι κόρες του τον βλέπουν να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Κάιρο

Η Βασιλική Μιλλούση μοιράστηκε μία τρυφερή στιγμή, ανεβάζοντας βίντεο στα social media με την αγωνία και την χαρά των παιδιών τους, την ώρα που ο Λευτέρης Πετρούνιας αγωνιζόταν στον τελικό των κρίκων στο Κάιρο.
Ο Λευτέρης Πετρούνιας έγραψε για ακόμα μία φορά ιστορία στους κρίκους, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάιρο.
Μπορεί ο Έλληνας πρωταθλητής να μην είχε μαζί την οικογένειά του στο γήπεδο, ωστόσο από το σπίτι η Βασιλική Μιλλούση και οι κόρες του παρακολουθούσαν με αγωνία την προσπάθειά του, με τη σύζυγό του να καταγράφει, μάλιστα, τη στιγμή.
Στο βίντεο που ανέβασε στα social media, φαίνεται ο τρόπος που έζησαν τα παιδιά τους τον αγώνα, αλλά και η έκρηξη χαράς τους μόλις ο πατέρας τους κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.
Η Βασιλική Μιλλούση συνόδευσε την ανάρτηση με ένα μήνυμα αφιερωμένο στη στήριξη που βρίσκεται πίσω από κάθε επιτυχία: “Πίσω από κάθε πρωταθλητή υπάρχει μια οικογένεια που τον περιμένει με αγάπη”. Με τον Λευτέρη Πετρούνια να σχολιάζει: “Η δυναμή μου”.
Ο Λευτέρης Πετρούνιας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό, συγκεντρώνοντας συνολικά 14.366 βαθμούς.