Λίνα Σουλούκου: «Ο Ολυμπιακός και η Νότιγχαμ Φόρεστ κερδίζουν, διότι το μοντέλο του Βαγγέλη Μαρινάκη λειτουργεί»

Η Λίνα Σουλούκου είναι διευθύνουσα σύμβουλος της Νότιγχαμ Φόρεστ και σε ομιλία της στο «Social Football Summit» αναφέρθηκε στην επιτυχημένη συνεργασία της αγγλικής ομάδας με τον Ολυμπιακό υπό την ιδιοκτησία του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ανέλυσε πως η συνεργασία του Ολυμπιακού με τη Νότιγχαμ Φόρεστ προσφέρει πλεονεκτήματα τόσο στο αγωνιστικό, όσο και στο εμπορικό κομμάτι και στους δύο συλλόγους. Χαρακτηριστικά, είπε πως μόλις έγινε η εξαγορά της Νότιγχαμ από το Βαγγέλη Μαρινάκη οι ερυθρόλευκοι επέστρεψαν στις επιτυχίες και οι κόκκινοι ανέβηκαν στην Premier League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά τα λόγια της Λίνας Σουλούκου για τη συνεργασία των δύο ομάδων

«Αυτό είναι ένα από τα πιο απαιτητικά ζητήματα στη βιομηχανία μας. Είναι δύσκολο να έχει κανείς ξεκάθαρη θέση, επειδή υπάρχουν τόσα πολλά αντικρουόμενα συμφέροντα, οπότε πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Στον όμιλό μας, μία από τις πρώτες προκλήσεις που αντιμετώπισα ήταν ακριβώς αυτή.

Μετά την εξαγορά της Νότιγχαμ Φόρεστ από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις επιτυχίες, και η Φόρεστ προβιβάστηκε στην Premier League, ενώ στη συνέχεια προκριθήκαμε στο Europa League. Άρα, το μοντέλο αυτό λειτουργεί. Σε επίπεδο ομίλου, υπάρχουν πολλές συνέργειες στο αγωνιστικό κομμάτι. Από το scouting μέχρι τις μεταγραφές μερικά μικρότερα κλαμπ μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε παίκτες που δεν θα είχαν, αν δεν ήταν μέρος αυτού του μοντέλου.

Στο εμπορικό κομμάτι, δημιουργούνται συνέργειες μέσω της επέκτασης των γηπέδων, των χορηγικών συμφωνιών και μιας βάσης φιλάθλων που μπορεί να γίνει πιο ελκυστική παγκοσμίως. Αυτό σίγουρα δημιουργεί πολλές επιχειρησιακές αποδοτικότητες, καθώς υπάρχουν κοινές ανάγκες σε επίπεδο ομίλου».