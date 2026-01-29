Αθλητικά

Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2 τελικό: Ήττα στη Γαλλία για το «δικέφαλο του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ έχει την δυνατότητα να τερματίσει στην πρώτη 8άδα του βαθμολογικού πίνακα της League Phase
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
8η αγωνιστική της League Phase στο Europa League
Groupama Stadium
4 - 2
τελικό
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να εξαντλήσει τις πιθανότητες που έχει για να αποφύγει τα play off του Europa League, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λιόν, ένα ματς που γίνεται στη σκιά του θανάτου των οπαδών του «δικεφάλου» στη Ρουμανία.

23:58 | 29.01.2026
Από το Nesit.gr καλό σας βράδυ
23:58 | 29.01.2026

Στα πλέι οφσ του Europa League o ΠΑΟΚ και επίσημα

23:54 | 29.01.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη για τη Λιόν επί του ΠΑΟΚ με σκορ 4-2
23:51 | 29.01.2026
6 τα λεπτα του έξτρα χρονου
23:51 | 29.01.2026
90+3'
ΓΚΟΛ για την Λιόν, 4-2 με τον Ροντρίγκες
23:45 | 29.01.2026
87'
ΓΚΟΛ για την Λιόν, 3-2

Λίγα λεπτά μετά το χαμένο του πέναλτι, ο Κάραμπεκ πλάσαρε με το αριστερό από το ύψος του πέναλτι έπειτα από πάσα από τα αριστερά

23:42 | 29.01.2026
87'
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Ο Μύθου στη θέση του Γιακουμάκη
23:42 | 29.01.2026
84'
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, ο Ντεσπόντοφ στη θέση του Τάισον
23:41 | 29.01.2026
83'
ΔΟΚΑΡΙ η Λιόν σε εκτέλεση πέναλτι, παραμένει το 2-2

Ο Κάραμπεκ εκτέλεσε ψηλά, δυνατά και η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Τσιφτσή!

23:40 | 29.01.2026

Πέταξε εκνευρισμένος ένα μπουκάλι, μετά την απόφαση του διαιτητή

23:40 | 29.01.2026
Αποβολή για τον Λουτσέσκου!
23:39 | 29.01.2026
Πέναλτι υπέρ της Λιόν
23:39 | 29.01.2026

Σε μαρκάρισμα του Μιχαηλίδη

23:37 | 29.01.2026

ο διαιτητής θα τσεκάρει φάση για πέναλτι υπέρ της Λιόν

23:36 | 29.01.2026
79'

Επέμβαση του Τσιφτσή στο σουτ του Τέσμαν

23:31 | 29.01.2026
77'
Κίτρινη κάρτα στον Γιακουμάκη - Χάνει και αυτός το επόμενο ματς του ΠΑΟΚ
23:28 | 29.01.2026
73'
Μεγάλη στιγμή για τον ΠΑΟΚ

ο Μπάμπα μπήκε στην αντίθετη περιοχή από αριστερά, έκανε το γύρισμα προς τον Γιακουμάκη, αλλά υπήρξε καθοριστικό τάκλιν

23:27 | 29.01.2026
Μετράει κανονικά το γκολ, 2-2
23:26 | 29.01.2026
68'
Αλλαγές για την Λιόν

με τον Γκονσάλβες να παίρνει τη θέση του Μερά και τον Άμπνερ τη θέση του Κλάιφερτ

23:25 | 29.01.2026

ο Μεϊτέ δεν πανηγύρισε το σκολ που πέτυχε, όπως και ο Γιακουμάκης

23:25 | 29.01.2026

η φάση ελέγχεται από το VAR για πιθανό φάουλ στη φάση

23:23 | 29.01.2026
67'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, με κεφαλιά του Μείτέ, μετά από εκτέλεση κόρνερ, 2-2
23:21 | 29.01.2026
65'

Από θέση οφσάιντ το τετ-α-τετ του Κένι - Δεν μετράει η φάση του ΠΑΟΚ

23:14 | 29.01.2026
62'

οι γηπεδούχοι έχουν αφήσει την μπάλα στον ΠΑΟΚ και πιέζουν ψηλά

23:14 | 29.01.2026

Ο ΠΑΟΚ φωνάζει για φάουλ στον Τάισον στην αρχή της φάσης

23:13 | 29.01.2026
55'
ΓΚΟΛ για την Λιόν 2-1 με όμορφο πλασέ του Μέρα εντός μεγάλης περιοχής
23:04 | 29.01.2026
46'

Έφυγε ψηλά η μπάλα, μετά το σουτ του Ιμπέρ, εκτός μεγάλης περιοχής

23:04 | 29.01.2026
Ο Τέσμαν πήρε τη θέση του Μόρτον για τη Λιόν
23:03 | 29.01.2026
ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
23:03 | 29.01.2026

Επέστρεψαν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

23:01 | 29.01.2026

Ο Γιακουμάκης πέτυχε το 4ο του γκολ σε 7 αγώνες στη φετινή διοργάνωση

22:56 | 29.01.2026

Εάν η League Phase τελείωνε τώρα, ο ΠΑΟΚ θα έβρισκε απέναντί του είτε την Γκενκ είτε τον Ερυθρό Αστέρα

22:56 | 29.01.2026
22:55 | 29.01.2026
22:46 | 29.01.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στη Γαλλία
22:46 | 29.01.2026
Κίτρινη κάρτα στον Μόρτον
22:42 | 29.01.2026
2 τα λεπτά του έξτρα χ΄ρονου
22:41 | 29.01.2026

θα χάσει το πρώτο ματς του ΠΑΟκ στα playoffs του Europa League

22:41 | 29.01.2026

η πρώτη ήρθε για διαμαρτυρία στη φάση του γκολ τη Λιόν - Ζήτησε φάουλ στην αρχή της φάσης

22:40 | 29.01.2026
41'
Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Κωνσταντέλια και αποβολή - Με δέκα ο ΠΑΟΚ
22:40 | 29.01.2026

16ος αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ στη βαθμολογία

22:39 | 29.01.2026
39'

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μιχαηλίδη, η μπάλα έφυγε αρκετά ψηλά

22:38 | 29.01.2026
38'

Ο Ζίβκοβιτς έφυγε στην αντεπίθεση, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, δεν έδωσε πάσα, έκανε ντρίπλα για να αποφύγει αντίπαλο, αλλά τον πρόλαβε άλλος και έδιωξε την μπάλα

22:35 | 29.01.2026
35'
Κίτρινη κάρτα στον Κωνσταντέλια
22:33 | 29.01.2026
33'
ΓΚΟΛ για την Λιόν, 1-1

Ο Ιμπέρ μπήκε στην περιοχή από αριστερά μετά από κάθετη του Μορέιρα, ο Κετζιόρα έκανε πίσω βήματα και έδωσε χώρο στον 17χρονο επιθετικό της Λιόν, ο οποίος με ωραίο πλασέ στην απέναντι γωνία έκανε το 1-1

22:33 | 29.01.2026
33'
Μεγάλη επέμβαση του Τσιφτσή σε τετ-α-τετ
22:28 | 29.01.2026
22:25 | 29.01.2026
26'

Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια να ταλαπωρεί τους αμυντικούς της Λιόν, αλλά ούτε ο Τάισον, ούτε ο Μπάμπα έκαναν τελική προς την εστία

22:23 | 29.01.2026

Στην 9η θέση αυτή την στιγμή ο ΠΑΟΚ

22:23 | 29.01.2026

Ο Ζίβκοβιτς ύψωσε μια φανέλα στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων του Δικεφάλου

22:19 | 29.01.2026
20'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 0-1 με τον Γιακουμάκη

Δεν πανηγύρισε το τέρμα ο Έλληνας επιθετικός, σεβόμενος το πένθος του ΠΑΟΚ

Πάσα στο κόρνερ του Ζίβκοβιτς στον Τάισον, ξανά στον Σέρβο, αυτός έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Γιακουμάκης με πλασέ στη μικρή περιοχή ο Γιακουμάκης εκτέλεσε για το 0-1

22:17 | 29.01.2026
17'

Σε θέση οφσάιντ ο Μερά, που στη συνέχεια έπεσε -προ του Τσιφτσή- για να πάρει πέναλτι, αλλά ο διαιτητής είχε τον έλεγχο της φάσης

22:15 | 29.01.2026
16'
Πρώτη καλή στιγμή στο ματς

Σουτ του Μορέιρα εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα πέρασ ελίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του ΠΑΟΚ

22:14 | 29.01.2026
14'

Παρέμβαση του Κεντζιόρα προ του Μάτα και κόρνερ για την Λιόν

22:12 | 29.01.2026
14'

Ο ΠΑΟΚ έχει δυσκολέψει την Λιόν στην κυκλοφορία της μπάλας, αλλά ο ίδιος δεν έχει καταφέρει ακόμα να κάνει παιχνίδι

22:12 | 29.01.2026
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Λιόν – ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή και συγκινητικές στιγμές με πανό και πυρσούς για τους αδικοχαμένους οπαδούς του «δικεφάλου»
Στις εξέδρες υπάρχει και πανό, στη μνήμη των οπαδών του δικεφάλου
22:01 | 29.01.2026
7'

Η Λιόν "πατάει' καλύτερα αλλά ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πιέσει ψηλά και να της προκαλέσει προβλήματα

22:01 | 29.01.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
22:00 | 29.01.2026

Διαιτητής: Ρικάρντο ντε Μπούργκος (Ισπανία)

Βοηθοί: Ίκερ ντε Φρανθίσκο (Ισπανία), Ιβάν Μάσο Γρανάδο (Ισπανία)

Τέταρτος: Αντριάν Κορδέρο (Ισπανία)

VAR: Τόμας Κβιατκόφσκι (Πολωνία), AVAR: Κάρλος ντελ Σέρο Γκράντε (Ισπανία)

22:00 | 29.01.2026

Ένα ζεστό χειροκρότημα διέκοψε τη σιγή στο γήπεδο

21:59 | 29.01.2026

Η ασφάλεια της Λιόν, σε συνεργασία με την τοπική αστυνομία, εντόπισε Έλληνες φιλάθλους που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια από τη γαλλική ομάδα. Επειδή οι θέσεις τους βρίσκονταν κοντά στους οργανωμένους οπαδούς της Λιόν, αποφασίστηκε, για λόγους ασφαλείας, η μετακίνησή τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο πάνω διάζωμα του γηπέδου

21:58 | 29.01.2026

Ενός λεπτού σιγή στο γήπεδο για τους φίλουε του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία

21:55 | 29.01.2026

“Pain has no colours, rest in peace” αναφέρει πανό των Γάλλων στην εξέδρα

21:54 | 29.01.2026

Οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

21:54 | 29.01.2026
21:49 | 29.01.2026
21:49 | 29.01.2026

Οι ενδεκάδες

Λιόν (Πάουλο Φονσέκα): Ντεσάμπ, Μάτα, Κλάιφερτ, Νιακατέ, Μέιτλαντ-Νάιλτς, Ντε Καρβάλιο, Κάραμπετς, Μερά, Μόρτον, Μορέιρα, Ιμπέρ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.

21:48 | 29.01.2026

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρατάσσει τον ΠΑΟΚ με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια και τους Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Μεϊτέ-Οζντόεφ το δίδυμο στα χαφ, με τον Ζίβκοβιτς στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Τάισον στο αριστερό και τον Κωνσταντέλια σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Γιακουμάκη

21:42 | 29.01.2026
Γνωστές έχουν γίνει εδώ και αρκετά λεπτά οι ενδεκάδες των δυο ομάδων
21:40 | 29.01.2026

Οι οργανωμένοι φίλοι της Λιόν παρέδωσαν ένα στεφάνι στον τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, Χρήστο Καρυπίδη, εις μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων. Πριν τη σέντρα το πέταλο τους θα σηκωθεί ένα πανό και θα ανάψουν οκτώ πυρσούς, για τους επτά νεκρούς στη Ρουμανία και τον φίλο της ομάδας που έφυγε όταν έμαθε το τραγικό νέο

ΦΩΤΟ Eurokinissi
21:39 | 29.01.2026
21:39 | 29.01.2026

Με πομπή από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» μέχρι και το γήπεδο της Τούμπας, οι φίλοι του «δικεφάλου του βορρά» συνόδευσαν τ' αδέρφια τους μέχρι την έδρα της ομάδας, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να γράφει στα social media για τις συγκινητικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν

ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της επίθεσης σε τηλεοπτικό συνεργείο την ώρα της πομπής με τις 7 σορούς των φιλάθλων του ΠΑΟΚ
Έφτασαν μαινόμενοι και επιτέθηκαν live στους τεχνικούς και την δημοσιογράφο που μετέδιδαν το ρεπορτάζ για τους τραυματίες
21:38 | 29.01.2026

Το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» έχει υποδεχθεί τους 2 τραυματίες ενώ σε νοσοκομείο της Ρουμανίας παραμένει ο πολυτραυματίας ο οποίος υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργείο μετά από οίδημα που παρουσίασε στον αυχένα του

21:38 | 29.01.2026

Οι σοροί των επτά αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ βρίσκονται από σήμερα στην Ελλάδα

21:37 | 29.01.2026

Μια αναμέτρηση που γίνεται στη σκιά μιας τραγωδίας για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο, με το θάνατο 7 οπαδών του “δικεφάλου” στο δυστύχημα που έγινε στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας (10 συνολικά οπαδοί επέβαιναν στο μοιραίο βαν)

Τραυματίες
Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Στο Παπαγεωργίου για νοσηλεία και παρακολούθηση παρέμειναν οι δύο τραυματίες
Ο τρίτος παρέμεινε στην Ρουμανία όπου οι γιατροί τον εγχείρισαν με την επέμβαση να είναι επιτυχημένη
21:37 | 29.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Λιόν – ΠΑΟΚ για το φινάλε της League Phase του Europa League

21:37 | 29.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
109
75
55
47
46
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo