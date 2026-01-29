Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2 τελικό: Ήττα στη Γαλλία για το «δικέφαλο του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να εξαντλήσει τις πιθανότητες που έχει για να αποφύγει τα play off του Europa League, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λιόν, ένα ματς που γίνεται στη σκιά του θανάτου των οπαδών του «δικεφάλου» στη Ρουμανία.
Στα πλέι οφσ του Europa League o ΠΑΟΚ και επίσημα
Λίγα λεπτά μετά το χαμένο του πέναλτι, ο Κάραμπεκ πλάσαρε με το αριστερό από το ύψος του πέναλτι έπειτα από πάσα από τα αριστερά
Ο Κάραμπεκ εκτέλεσε ψηλά, δυνατά και η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Τσιφτσή!
Πέταξε εκνευρισμένος ένα μπουκάλι, μετά την απόφαση του διαιτητή
Σε μαρκάρισμα του Μιχαηλίδη
ο διαιτητής θα τσεκάρει φάση για πέναλτι υπέρ της Λιόν
Επέμβαση του Τσιφτσή στο σουτ του Τέσμαν
ο Μπάμπα μπήκε στην αντίθετη περιοχή από αριστερά, έκανε το γύρισμα προς τον Γιακουμάκη, αλλά υπήρξε καθοριστικό τάκλιν
με τον Γκονσάλβες να παίρνει τη θέση του Μερά και τον Άμπνερ τη θέση του Κλάιφερτ
ο Μεϊτέ δεν πανηγύρισε το σκολ που πέτυχε, όπως και ο Γιακουμάκης
η φάση ελέγχεται από το VAR για πιθανό φάουλ στη φάση
Από θέση οφσάιντ το τετ-α-τετ του Κένι - Δεν μετράει η φάση του ΠΑΟΚ
οι γηπεδούχοι έχουν αφήσει την μπάλα στον ΠΑΟΚ και πιέζουν ψηλά
Ο ΠΑΟΚ φωνάζει για φάουλ στον Τάισον στην αρχή της φάσης
Έφυγε ψηλά η μπάλα, μετά το σουτ του Ιμπέρ, εκτός μεγάλης περιοχής
Επέστρεψαν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Ο Γιακουμάκης πέτυχε το 4ο του γκολ σε 7 αγώνες στη φετινή διοργάνωση
Εάν η League Phase τελείωνε τώρα, ο ΠΑΟΚ θα έβρισκε απέναντί του είτε την Γκενκ είτε τον Ερυθρό Αστέρα
θα χάσει το πρώτο ματς του ΠΑΟκ στα playoffs του Europa League
η πρώτη ήρθε για διαμαρτυρία στη φάση του γκολ τη Λιόν - Ζήτησε φάουλ στην αρχή της φάσης
16ος αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ στη βαθμολογία
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μιχαηλίδη, η μπάλα έφυγε αρκετά ψηλά
Ο Ζίβκοβιτς έφυγε στην αντεπίθεση, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, δεν έδωσε πάσα, έκανε ντρίπλα για να αποφύγει αντίπαλο, αλλά τον πρόλαβε άλλος και έδιωξε την μπάλα
Ο Ιμπέρ μπήκε στην περιοχή από αριστερά μετά από κάθετη του Μορέιρα, ο Κετζιόρα έκανε πίσω βήματα και έδωσε χώρο στον 17χρονο επιθετικό της Λιόν, ο οποίος με ωραίο πλασέ στην απέναντι γωνία έκανε το 1-1
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια να ταλαπωρεί τους αμυντικούς της Λιόν, αλλά ούτε ο Τάισον, ούτε ο Μπάμπα έκαναν τελική προς την εστία
Στην 9η θέση αυτή την στιγμή ο ΠΑΟΚ
Ο Ζίβκοβιτς ύψωσε μια φανέλα στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων του Δικεφάλου
Δεν πανηγύρισε το τέρμα ο Έλληνας επιθετικός, σεβόμενος το πένθος του ΠΑΟΚ
Πάσα στο κόρνερ του Ζίβκοβιτς στον Τάισον, ξανά στον Σέρβο, αυτός έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Γιακουμάκης με πλασέ στη μικρή περιοχή ο Γιακουμάκης εκτέλεσε για το 0-1
Σε θέση οφσάιντ ο Μερά, που στη συνέχεια έπεσε -προ του Τσιφτσή- για να πάρει πέναλτι, αλλά ο διαιτητής είχε τον έλεγχο της φάσης
Σουτ του Μορέιρα εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα πέρασ ελίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του ΠΑΟΚ
Παρέμβαση του Κεντζιόρα προ του Μάτα και κόρνερ για την Λιόν
Ο ΠΑΟΚ έχει δυσκολέψει την Λιόν στην κυκλοφορία της μπάλας, αλλά ο ίδιος δεν έχει καταφέρει ακόμα να κάνει παιχνίδι
Η Λιόν "πατάει' καλύτερα αλλά ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πιέσει ψηλά και να της προκαλέσει προβλήματα
Διαιτητής: Ρικάρντο ντε Μπούργκος (Ισπανία)
Βοηθοί: Ίκερ ντε Φρανθίσκο (Ισπανία), Ιβάν Μάσο Γρανάδο (Ισπανία)
Τέταρτος: Αντριάν Κορδέρο (Ισπανία)
VAR: Τόμας Κβιατκόφσκι (Πολωνία), AVAR: Κάρλος ντελ Σέρο Γκράντε (Ισπανία)
Ένα ζεστό χειροκρότημα διέκοψε τη σιγή στο γήπεδο
Η ασφάλεια της Λιόν, σε συνεργασία με την τοπική αστυνομία, εντόπισε Έλληνες φιλάθλους που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια από τη γαλλική ομάδα. Επειδή οι θέσεις τους βρίσκονταν κοντά στους οργανωμένους οπαδούς της Λιόν, αποφασίστηκε, για λόγους ασφαλείας, η μετακίνησή τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο πάνω διάζωμα του γηπέδου
Ενός λεπτού σιγή στο γήπεδο για τους φίλουε του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία
“Pain has no colours, rest in peace” αναφέρει πανό των Γάλλων στην εξέδρα
Οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Οι ενδεκάδες
Λιόν (Πάουλο Φονσέκα): Ντεσάμπ, Μάτα, Κλάιφερτ, Νιακατέ, Μέιτλαντ-Νάιλτς, Ντε Καρβάλιο, Κάραμπετς, Μερά, Μόρτον, Μορέιρα, Ιμπέρ.
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρατάσσει τον ΠΑΟΚ με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια και τους Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Μεϊτέ-Οζντόεφ το δίδυμο στα χαφ, με τον Ζίβκοβιτς στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Τάισον στο αριστερό και τον Κωνσταντέλια σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Γιακουμάκη
Οι οργανωμένοι φίλοι της Λιόν παρέδωσαν ένα στεφάνι στον τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, Χρήστο Καρυπίδη, εις μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων. Πριν τη σέντρα το πέταλο τους θα σηκωθεί ένα πανό και θα ανάψουν οκτώ πυρσούς, για τους επτά νεκρούς στη Ρουμανία και τον φίλο της ομάδας που έφυγε όταν έμαθε το τραγικό νέο
Το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» έχει υποδεχθεί τους 2 τραυματίες ενώ σε νοσοκομείο της Ρουμανίας παραμένει ο πολυτραυματίας ο οποίος υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργείο μετά από οίδημα που παρουσίασε στον αυχένα του
Οι σοροί των επτά αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ βρίσκονται από σήμερα στην Ελλάδα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Λιόν – ΠΑΟΚ για το φινάλε της League Phase του Europa League