Οι Times έριξαν… βόμβα για το μέλλον του Λιονέλ Μέσι, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Ίντερ Μαϊάμι, για “πλουσιοπάροχο” συμβόλαιο μετά το τέλος της σεζόν στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Μέσι μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι του 2023 και η Παρί Σεν Ζερμέν του έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης, ενώ το όνομά του βρίσκεται στο προσκήνιο και της Μπαρτσελόνα. Η Ίντερ Μαϊάμι του Ντέιβιντ Μπέκαμ όμως φαίνεται να έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μαζί του, όπως επιβεβαίωσε και το RMC Sport.

Ο γαλλικό ραδιοφωνικός σταθμός διέψευσε πάντως ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για την επόμενη σεζόν και το ίδιο ισχυρίζονται και στην Ισπανία.

Lionel Messi’s entourage denies Inter Miami links – but RMC Sport have confirmed The Times’ report of discussions with the MLS side.https://t.co/jjd1mde5CQ