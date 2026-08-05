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Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο

Οι ερυθρόλευκοι έχουν ήδη «χτυπήσει την πόρτα» των «δράκων» για τον 26χρονο αριστερό μπακ
Ο Φρανσίσκο Μόουρα
Ο Φρανσίσκο Μόουρα με τη φανέλα της Πόρτο/ EPA
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Ο Ολυμπιακός θέλει να καλύψει άμεσα το κενό του Φρανσίσκο Ορτέγκα στο αριστερό άκρο της άμυνάς του και στην κορυφή της μεταγραφικής του λίστας είναι ο Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο.

Ο 26χρονος αριστερός μπακ προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν με τη φανέλα της Πόρτο και ο Ολυμπιακός έχει κάνει ήδη επαφή με την πορτογαλική ομάδα για την περίπτωσή του για την αντικατάσταση του Ορτέγκα που θα αποχωρήσει για λογαριασμό της Ρίβερ Πλέιτ.

Η υπόθεση του Σαλάχ-Εντίν φαίνεται πως δεν θα προχωρήσει και έτσι ο Φρανσίσκο Μόουρα είναι πλέον ο διακαής πόθος των Πειραιωτών.

Ο Πορτογάλος μπακ την περσινή σεζόν με την Πορτο σε 32 συμμετοχές είχε 3 γκολ και 2 ασίστ και όλες τις διοργανώσεις.

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Αθλητικά
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