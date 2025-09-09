Λιθουανία – Ελλάδα: Με φόντο τα ημιτελικά του Eurobasket η γαλανόλευκη απέναντι στη «λιέτουβα»

Η Εθνική μπάσκετ είναι έτοιμη για μια μάχη δίχως αύριο απέναντι στην Λιθουανία (21:00, ΕΡΤ1, Novasports Start, live από το Newsit.gr) στα προημιτελικά του Eurobasket 2025, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να στοχεύει στην πρόκριση και στην επιστροφή στην διεκδίκηση μεταλλίων μετά την απουσία πολλών χρόνων.

Η Εθνική μπάσκετ μετά την αγχωτική νίκη απέναντι στο Ισραήλ (84-79) για την φάση των «16» του Eurobasket, πλέον βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με την… κατάρα των προημιτελικών, που τη στοιχειώνει εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Στόχος των παικτών της «γαλανόλευκης» είναι η νίκη απέναντι σε ένα σαφώς καλύτερο αντίπαλο, που όμως δεν φοβίζει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον πρόσφατο αγώνα απέναντι στοΙσραήλ, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεκίνησε δυνατά, έφτασε μέχρι και το +14, αλλά ένα μπλακ-άουτ στην τρίτη περίοδο έδωσε την ευκαιρία στους αντιπάλους να απειλήσουν. Ωστόσο, με ηρεμία και αποφασιστικότητα, οι διεθνείς πάτησαν ξανά το γκάζι και σφράγισαν την πρόκριση, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να συνεχίζει τις εξαιρετικές του εμφανίσεις (37 πόντους και 10 ριμπάουντ).

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα δίνει το παρών στους «8» ενός Eurobasket για πρώτη φορά από το 2015, κάτι που ωστόσο δεν φτάνει, καθώς ο μεγάλος στόχος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος δεν είναι άλλος από το μετάλλιο, καθώς το τελευταίο που έχει κατακτηθεί από την Εθνική μπάσκετ χρονολογείται το μακρινό 2009.

Το καλό για τον Βασίλη Σπανούλη είναι πως μπορεί να υπολογίζει όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του, ενώ από τη πλευρά τους οι Λιθουανοί δεν θα έχουν τον τραυματία Γιοκουμπάιτις.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει το νικητή του Τουρκία – Πολωνία στα ημιτελικά της διοργάνωσης.