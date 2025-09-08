Λιθουανία – Ελλάδα: Ο Ρίμας Κουρτινάιτις αρνήθηκε να μιλήσει στα ελληνικά ΜΜΕ πριν την αναμέτρηση

Σε μία ασυνήθιστη στάση, ο Ρίμας Κουρτινάιτις απέφυγε για δεύτερη διαδοχική ημέρα να μιλήσει στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης μεταξύ Εθνικής μπάσκετ και της Λιθουανίας ενόψει των προημιτελικών του Eurobasket.

Παρότι όλοι οι παίκτες και τα στελέχη τόσο της Εθνικής Ελλάδας όσο και της Λιθουανίας παραχώρησαν κανονικά δηλώσεις στους εκπροσώπους Τύπου, ο προπονητής των Λιθουανών κράτησε «κλειστά τα χαρτιά του» απέναντι στους Έλληνες δημοσιογράφους, σε μια αν μη τι άλλο περίεργη συμπεριφορά.

Μάλιστα, το βράδυ της Κυριακής (7/9) ο Κουρτινάιτις μίλησε χωρίς πρόβλημα σε Λιθουανούς ρεπόρτερ, ωστόσο μόλις εμφανίστηκαν εκπρόσωποι των ελληνικών ΜΜΕ, γύρισε την πλάτη και αποχώρησε, χωρίς να κάνει καμία δήλωση!

Κάτι αντίστοιχο έγινε και σήμερα Δευτέρα (8/9), μόλις μία ημέρα πριν τον κρίσιμο προημιτελικό. Η άρνησή του να απαντήσει σε ερωτήσεις από την ελληνική πλευρά έχει προκαλέσει ερωτηματικά και σχολιασμό, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί κάποια επίσημη εξήγηση για τη στάση του.

Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Λιθουανία την Τρίτη (09/09) με στόχο την πρόκριση στην τετράδα του Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά μετά το 2009.