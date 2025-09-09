Λιθουανία – Ελλάδα: Οι αναμετρήσεις της «γαλανόλευκης» απέναντι στη «λιετούβα» – Οι μεγάλες επικρατήσεις και οι οδυνηρές ήττες

Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει για μια ακόμη φορά την Λιθουανία (21:00, ΕΡΤ1, Novasports Start, live από το Newsit.gr) με τις δύο ομάδες να έχουν ένα πλούσιο παρελθόν σε μεγάλες διοργανώσεις και ιδιαίτερα σε Eurobasket. Η παράδοση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με την «λιέτουβα» και οι πιο συναρπαστικές αναμετρήσεις από το παρελθόν.

Παρότι η Εθνική μπάσκετ έχει την παράδοση υπέρ της με 16 νίκες σε 27 παιχνίδια (συμπεριλαμβανόμενων και των φιλικών) ωστόσο σε επίπεδο Eurobasket, η Λιθουανία έχει 4/6 κερδισμένα παιχνίδια κόντρα στην «γαλανόλευκη». Η τελευταία μάλιστα συνάντηση των δυο έγινε στο Mundobasket του 2023, όπου στην Μανίλα η Λιθουανία στέρησε από την Εθνική την πρόκριση στους «8», επικρατώντας με 92-67.

Το σημερινό παιχνίδι βέβαια είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με τότε, καθώς πλέον προπονητής είναι ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος αντικατέστησε τον Δημήτρη Ιτούδη, ενώ στο ρόστερ βρίσκεται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, το όνομα του οποίου απουσίαζε από την διοργάνωση του Mundobasket.

Οι βραδιές των Σπανούλη και Σλούκα

Φυσικά, υπήρξαν και βραδιές που η Ελλάδα πήρε την εκδίκησή της. Ξεχωρίζει η νίκη στους «16» του Ευρωμπάσκετ 2017 στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Κώστας Σλούκας οδήγησε την Εθνική με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ στη νίκη με 77-64. Άλλη μία σημαντική νίκη καταγράφηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006, όταν η τότε «dream team» της Ελλάδας, στην πορεία προς τον τελικό, επικράτησε της Λιθουανίας με κορυφαίο τον Βασίλη Σπανούλη (15 πόντοι).

Οι πίκρες που δεν ξεχνιούνται

Η πιο βαριά ήττα σε επίσημη διοργάνωση ήρθε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, όταν η Λιθουανία συνέτριψε την Εθνική με 99-66. Σε εκείνο το ματς, ο νυν προπονητής των Λιθουανών, Ρίμας Κουρτινάιτις, είχε 15 πόντους με 5/8 τρίποντα. Το 2004, στους Ολυμπιακούς της Αθήνας, η Ελλάδα γνώρισε νέα ήττα με 98-76, ενώ το 2007, στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ της Ισπανίας, η Λιθουανία στέρησε από την Εθνική το χάλκινο μετάλλιο (78-69), παρά τους 23 πόντους του Νίκου Ζήση.

Αναλυτικά οι προηγούμενες αναμετρήσεις

22/06/1995 (Αθήνα-Eurobasket) 73-89

30/07/1996 (Ατλάντα-Ολυμπιακοί Αγώνες) 66-99

29/06/1997 (Τζιρόνα-Eurobasket) 73-66

23/06/1999 (Ντιζόν-Eurobasket) 64-82

23/08/2001 (Μαρούσι-Φιλικό) 75-73

19/08/2004 (Ελληνικό-Ολυμπιακοί Αγώνες) 76-98

20/08/2006 (Χαμαμάτσου-Mundobasket) 81-76

16/09/2007 (Μαδρίτη-Eurobasket) 69-78

17/09/2011 (Κάουνας-Eurobasket) 69-73

09/09/2017 (Κωνσταντινούπολη-Eurobasket) 77-64

01/09/2023 (Μανίλα-Mundobasket) 67-72