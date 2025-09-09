Λιθουανία – Ελλάδα: Οι διαιτητές του προημιτελικού στο Eurobasket

Η FIBA ανακοίνωσε την τριπλέτα που θα διευθύνει τον αποψινό (9/9/25, 21:00) προημιτελικό στο Eurobasket ανάμεσα στην Λιθουανία και την Εθνική μπάσκετ, με τους Ματ Κάλιο (Καναδάς), Αντόνιο Κόντε (Ισπανία) και Μάρτιν Βούλιτς (Κροατία) να ορίζονται στο παιχνίδι.

Ο Κάλιο, ο οποίος είναι διαιτητής και στο ΝΒΑ, έχει σφυρίξει ήδη αρκετά παιχνίδια στο Eurobasket, μεταξύ αυτών το Λιθουανία – Λετονία (88-79) στη φάση των «16», αλλά και τα Σλοβενία – Ιταλία (84-77), Γεωργία – Ισπανία (83-69), Ιταλία – Γεωργία (78-62), Βοσνία – Ιταλία (79-96), Ιταλία – Ισπανία (67-63) και Βοσνία – Γεωργία (84-76), με τον ίδιο να βρίσκεται για πρώτη φορά στον δρόμο της Εθνικής μπάσκετ.

Από την πλευρά του, ο Κόντε ήταν παρών στη φάση των «16» στα Γερμανία – Πορτογαλία (85-58) και Πολωνία – Βοσνία (80-72), ενώ είχε σφυρίξει και το Λετονία – Σερβία (80-84) στην πρώτη φάση των ομίλων.

Τέλος, ο Βούλιτς είχε διαιτητεύσει στους «16» το Γερμανία – Πορτογαλία (85-58), καθώς και τα παιχνίδια της πρώτης φάσης Ισραήλ – Γαλλία (82-69) και Πολωνία – Ισραήλ (66-64).

Υπενθυμίζεται πως ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από το Πολωνία – Τουρκία.