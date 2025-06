Λιβύη: Οπαδοί έκαναν «ντου» σε κεκλεισμένων των θυρών αγώνα και πυρπόλησαν το πούλμαν των φιλοξενούμενων

Ο χαρακτηρισμός “ξέφυγε η κατάσταση” ίσως και να είναι… λίγος, για να περιγράψουμε όσα έγιναν την Τετάρτη (18.06.2025) από οπαδούς στη Λιβύη, στο ποδοσφαιρικό ντέρμπι πρωταθλήματος ανάμεσα στην Αλ Αχλί Τρίπολης και την Αλ Ιτιχάντ.

Αν και αναμέτρηση διεξαγόταν κεκλεισμένων των θυρών, οπαδοί της Αλ Αχλί Τρίπολης εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, οδηγώντας τον αγώνα για το πρωτάθλημα της Λιβύης σε οριστική διακοπή. Αφορμή για την εισβολή στάθηκαν η αποβολή παίκτη της Αλ Αχλί στο 23′ και το γκολ της Αλ Ιτιχάντ, έξι λεπτά μετά.

Εκατοντάδες οπαδοί των γηπεδούχων, κρατώντας φωτοβολίδες, εμφανίστηκαν στα πάνω διαζώματα και λίγο αργότερα όρμησαν στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας πανικό στους παίκτες της Αλ Ιτιχάντ.

Libya’s derby match between Al-Ahly Tripoli and Al-Ittihad was halted after Portuguese referee Fábio José Costa was injured by a substitute protesting a goal. The referee refused to resume play as fans stormed the pitch.https://t.co/PzK4AXb3CT pic.twitter.com/WCESOaTEGJ