Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ: Το γκολ του Βολιάκο για το 2-1 της ομάδας του Λουτσέσκου

Ανέτρεψε το σκορ στη Βουλγαρία ο ΠΑΟΚ με τον Βολιάκο να σκοράρει στο 48'
Ο Βολιάκο πανηγυρίζει για τον ΠΑΟΚ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ο Βολιάκο πανηγυρίζει για τον ΠΑΟΚ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Λουντογκόρετς εκτός έδρας, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League και κατάφερε να φθάσει στην ανατροπή του σκορ με γκολ του Βολιάκο στο 48ο λεπτό της αναμέτρησης.

Με τη Λουντογκόρετς να προηγείται στο ματς και τον Ντεσπόντοφ να ισοφαρίζει με ένα πανέμορφο τέρμα στο πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ βρήκε και ένα δεύτερο γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους.

Από εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ, ο Βολιάκο πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για την ανατροπή του σκορ και το 2-1 του ΠΑΟΚ στο ματς.

Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Βολιάκο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

