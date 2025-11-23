Λουτσέσκου: «Για μένα ο Τάισον δεν θα είναι ποτέ παππούς»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποθέωσε τον Τάισον μετά το τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά.

Ο Τάισον σημείωσε τα δύο από τα τρία γκολ του ΠΑΟΚ στη νίκη με 3-0 επί της Κηφισιάς στην Τούμπα και πανηγύρισε, κάνοντας τον… παππού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον 38χρονο Βραζιλιάνο, δηλώνοντας τυχερός που δουλεύει μαζί του.

Όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Ραζβάν Λουτσέσκου

Για το τι κρατάει από τον αγώνα: «Δεν ήταν εύκολο ματς. Από την αρχή αυτή η ομάδα έχει φυσική ένταση στις μονομαχίες, πηγαίνει πολύ δυνατά. Σε οδηγεί σε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις πολλές ευκαιρίες. Ξεκινήσαμε να παίζουμε διαφορετικά από το 25ο λεπτό και μετά. Αντιδρούσαμε διαφορετικά, «ματσάροντας» την έντασή τους. Κρατώντας το αυτό μέσα στον αγώνα. Φέρνοντας ένταση από πλευρά μας.

Ακόμα και όταν δεν δημιουργήσαμε ευκαιρίες, είχαμε το ακυρωθέν γκολ, και περιπτώσεις που μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε διαφορετικά όταν φτάναμε περιοχή. Το στυλ προσαρμόζεται, κινείς τη μπάλα γρήγορα, ωθείς τον αντίπαλο σε λάθος. Είναι από αυτά τα παιχνίδια και εμείς το κάναμε. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν αυτό. Να πιέσουμε τον αντίπαλο και να τον οδηγήσουμε σε λάθη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κηφισιά είναι μία ομάδα που ψάχνει τη φυσική επαφή με αρκετά φάουλ που «έσπαγαν» τον ρυθμό του αγώνα. Καταφέραμε και σκοράραμε πριν το τέλος του ημιχρόνου και μετά στην επανάληψη ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είχαμε την πλήρη κατοχή αλλά είχαμε τον έλεγχο του αγώνα. Προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας. Το παιχνίδι έτσι έφτασε σε αυτό τον δείκτη του σκορ. Νομίζω ότι η αλλαγή στην ένταση στο 25ο λεπτό οδήγησε την Κηφισιά να υποπέσει σε πολλά φάουλ και αυτό στοίχισε την κόκκινη κάρτα».

Για τον Τάισον και πόσο βαθμολογεί τον… πανηγυρισμό του: «Δεν είδα τον πανηγυρισμό. Μου το είπαν. Για μένα δεν θα είναι ποτέ παππούς θα είναι πάντα νέος, φρέσκος και με γνώση του ποδοσφαίρου. Έχει πάντα κίνητρο. Ξέρει πως να συμπεριφερθεί και να εκμεταλλευτεί τον χώρο. Είναι κορυφαίος. Είμαι τυχερός να δουλεύω μαζί του και με όλα τα παιδιά. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό που κάνουν. Να αγωνίζονται κάθε τρεις μέρες με αυτή την πίεση. Σημαντικό είναι ότι όλοι είναι καλοί χαρακτήρες και ποδοσφαιριστές. Φέτος η χημεία του γκρουπ είναι συγκλονιστική».

Για την ιστορία που γράφει με τον ΠΑΟΚ και τις 200 νίκες: «Να πω την αλήθεια δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Καταλαβαίνω απλά ότι μου… προσέφεραν ένα δώρο στο τέλος του αγώνα. Ρώτησα τον συνεργάτη μου αν είναι πολλές αυτές οι νίκες. Με την έννοια ότι είμαι τόσο καιρό και ήθελα να είναι παραπάνω. Είναι ένα ξεχωριστό βράδυ για μένα, για αυτή την έκπληξη να ευχαριστήσω την οικογένεια Σαββίδη για την υποστήριξη που μου έδωσαν. Χάρη σε αυτούς είμαι εδώ. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Έπειτα τους ποδοσφαιριστές μου για την προσπάθεια να υποστηρίξουν αυτό που κάνουμε.

Προφανώς δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω και τους ανθρώπους που είναι γύρω μου, τους βοηθούς και τη διοίκηση που είναι πάντα πιστοί και σίγουρα τους φιλάθλους, που τα πράγματα που έχω ζήσει με αυτούς εδώ είναι κάτι ξεχωριστό που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Σαν πάθος σαν ενέργεια και σαν αγάπη για την ομάδα. Η ζωή συνεχίζεται αρχής γενομένης για την Πέμπτη, όπου πάμε όπως πάντα για τη νίκη».