Λουτσέσκου για Ζαφείρη: «Χρειάζεται υπομονή στο ποδόσφαιρο, έχει τρομερή ποιότητα»

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 3-0 κόντρα στον Παναιτωλικό και ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του μίλησε για τον Χρήστο Ζαφείρη και την προσαρμογή του.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ζήτησε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ να έχει υπομονή με τον Χρήστο Ζαφείρη, καθώς όπως είπε «είναι εξαιρετικός παίκτης, με τρομερή ποιότητα».

Ο Δικέφαλος ήταν καταπληκτικός στο Αγρίνιο, ειδικότερα στο πρώτο μέρος έπαιξε τρομερό ποδόσφαιρο και θα μπορούσε να βρει περισσότερα γκολ.

Οι δηλώσεις του Λουτσέσκου

«Είναι δεύτερο παιχνίδι στη σειρά που παίζουμε καλά και δημιουργούμε ευκαιρίες. Αυτή τη φορά σκοράραμε τρία γκολ, δεν υπάρχουν πολλά να πούμε. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, οι παίκτες μας έκαναν εξαιρετική διαχείριση. Είδα καλή συγκέντρωση, είχαμε καλές αντιδράσεις και όμορφες ενέργειες. Κερδίσαμε τους τρεις πόντους και συνεχίζουμε».

Για τον Ζαφείρη και τον Κωνσταντέλια: «Δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τον Ζαφείρη. Στο πρώτο παιχνίδι έπαιξε 20 λεπτά, χρειάζεται υπομονή. Δεν θα έρθει ένα θαύμα από τον ουρανό. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, με τρομερή ποιότητα, θα βελτιωθεί. Και ο Κωνσταντέλιας έχει τρομερή ποιότητα. Αλλά και ο Μιχαηλίδης.

Έφτασε σε αυτό το επίπεδο παίζοντας πολύ καιρό με την ομάδα. Αύξησε την αυτοπεποίθησή του και ξέρει τι να κάνει στον αγωνιστικό χώρο. Το σημαντικό είναι να έχει η ομάδα αυτή τη χημεία και σε αυτή τη χημεία οι παίκτες δίνουν πολλά περισσότερα. Αυτό για τον Ζαφείρη το είπα γιατί στο ποδόσφαιρο χρειάζεται χρόνος και ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει».