Λουτσέσκου: «Η ομάδα είναι ξεζουμισμένη»

"Δεν είμαστε φρέσκοι, δεν κάνουμε προπονήσεις", πρόσθεσε ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ έχει παιχνίδι ανά τρεις ημέρες σε Ελλάδα και Ευρώπη, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει εξαντληθεί.

“Η ομάδα παρουσιάζεται ξεζουμισμένη”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα.

«Νομίζω ότι το πρόγραμμα που έχουμε δεν μας επιτρέπει να είμαστε φρέσκοι. Η ομάδα παρουσιάζεται ξεζουμισμένη. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, παίζουμε ανά τρεις ημέρες. Δεν είμαστε φρέσκοι, δεν κάνουμε προπονήσεις, απλά αποθεραπεία και πηγαίνουμε στο επόμενο παιχνίδι.

Αυτό μας κοστίζει. Παρόλα αυτά και σε αυτές τις συνθήκες κάναμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Αυτό που είπαμε στα αποδυτήρια ήταν να τους κρατήσουμε όσο πιο μακριά γίνεται από την περιοχή μας, γιατί η Λάρισα είναι φρέσκια και θα μας πίεζε. Δεχθήκαμε ένα γκολ από ένα μακρινό φάουλ και μια κακή δική μας αντίδραση».

