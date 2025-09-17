Λουτσέσκου μετά το Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: «Ντροπή το αποτέλεσμα, αναλαμβάνω την ευθύνη!»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανέλαβε την ευθύνη για την εικόνα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε τη συντριβή με 4-1 από τον Λεβαδειακό, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να χαρακτηρίζει ντροπιαστικό το αποτέλεσμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ντροπή. Όταν υπάρχουν τόσα λάθη σε άμυνα και επίθεση, δεν υπάρχει κάτι για να αναλύσεις. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Δεχθήκαμε γκολ από δικά μας τρομακτικά λάθη. Πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσουμε και να καταλάβουμε τι συνέβη σήμερα, τον τρόπο με τον οποίο αγωνιστήκαμε. Δεν νομίζω πως πρέπει να πούμε κάτι άλλο», δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV.

Το έργο του ΠΑΟΚ για την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου δυσκόλεψε μετά την αναπάντεχη βαριά ήττα στη Βοιωτία.

Τι ισχύει από φέτος στο Κύπελλο Ελλάδας

Με νέα μορφή διεξάγεται το Κύπελλο Ελλάδας φέτος, καθώς η πρώτη φάση του θα διεξαχθεί με League Phase στα πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Οι 20 ομάδες που συμμετέχουν στον ενιαίο όμιλο θα δώσουν από τέσσερα παιχνίδια (δύο εντός και δύο εκτός) και στο τέλος των πέντε αγωνιστικών, οι οκτώ τέσσερις πρώτες θα προκριθούν κατευθείαν στα προημιτελικά, και οι υπόλοιπες από την 5η έως τη 12 θέση θα παίξουν μεταξύ τους (ο 5ος με τον 12ο, ο 6ος με τον 11ο, ο 7ος με τον 10ο και ο 8ος με τον 9ο) σε μονή αναμέτρηση για την πρόκριση στις οκτώ κορυφαίες ομάδες.