Μάικ Τζέιμς: Η πρώτη του αντίδραση μετά το θερμό επεισόδιο με τον Οκόμπο και το σχόλιο με Διαμαντίδη και Σπανούλη

Η ήττα της Μονακό από τη Φενέρμπαχτσε (88-70) μέσα στην Κωνσταντινούπολη, για την 30ή αγωνιστική της Euroleague μπήκε σε… δεύτερη μοίρα, μετά το επεισόδιο που είχε ο Μάικ Τζέιμς με τον Έλι Οκόμπο.

Ο Μάικ Τζέιμς έδωσε το χέρι του στον Έλι Οκόμπο, τη στιγμή που ο δεύτερος κατευθυνόταν προς τον πάγκο, αλλά ο Γάλλος γκαρντ τον απέφυγε, με αποτέλεσμα μία βίαιη αντίδραση από τον Αμερικανό ηγέτη της Μονακό.

Ο Μάικ Τζέιμς έσπρωξε τον Έλι Οκόμπο και πρόλαβε να του ρίξει μερικά… γαλλικά, πριν μπουν οι υπόλοιποι παίκτες της Μονακό ανάμεσά τους. Μια κίνηση που δείχνει το μπάχαλο που επικρατεί στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία ταλανίζεται από διοικητικά και οικονομικά προβλήματα.

Ο Μάικ Τζέιμς αποχώρησε από το παρκέ προς τα αποδυτήρια, χωρίς να παρευρεθεί στο καθιερωμένο “ζντο” της ομάδας του. Λίγη ώρα αργότερα ο ίδιος έκανε μία ανάρτηση στο “X” γράφοντας μόνο το hashtag “#blamemj”, δηλαδή “κατηγορείστε τον Μάικ Τζέιμς“, θέλοντας να ξεκινήσει συζήτηση με τον κόσμο.

Πολλοί φίλοι της Μονακό -αλλά και του μπάσκετ- κατηγόρησαν τον Αμερικανό για τη συμπεριφορά του, με τον ίδιο να απαντάει στα σχόλια, δείχνοντας πως δεν θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για όσα συμβαίνουν.

Maç sonu Mike James ile Okobo birbirine girdi ahauahauaau yiyin ulan birbirinizi pic.twitter.com/Fto2dCMLIS — Blackhand (@blackhand2019) March 5, 2026

Maç sonunda Mike James ile Elie Okobo’nun yaşadığı tartışma. pic.twitter.com/7cn8wYy7EC — Hızlı Hücum (@hizlihucum) March 5, 2026

“Μίλα λιγότερο, παίξε καλύτερα“, “Μάικ, υπάρχει έστω κι ένα κλαμπ απ’ το οποίο να έφυγες, έχοντας διατηρήσει καλές σχέσεις;“, “Ποτέ δεν είδα GOATs όπως τον Σπανούλη ή τον Διαμαντίδη, να μαλώνουν με τους συμπαίκτες τους” ήταν κάποια από τα σχόλια που δέχθηκε.