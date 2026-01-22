Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός 75-71: Ήττα στις λεπτομέρειες για τους «πράσινους» στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε εκτός έδρας με 75-71 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 24η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα παιχνίδι που η απουσία των Ναν και Οσμάν στοίχισε επιθετικά στους “πράσινους”.

Μετά από μία μεγάλη “μάχη” στο Ισραήλ, ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να… αποδράσει με το διπλό από την έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά δύο χαμένα ελεύθερα τρίποντα από Σλούκα και Γκραντ, τον καταδίκασαν σε μία ακόμη ήττα τη φετινή σεζόν.

Οι “πράσινοι” ήταν εξαιρετικοί στην άμυνά τους, αλλά σούταραν με 22% στο τρίποντο και με πρώτο σκόρερ τον Χολμς με 14 πόντους, δεν κατάφερε να φθάσει στην εκτός έδρας νίκη στο Ισραήλ.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο ματς, με τον Σορτς να έχει δύο κλεψίματα και τον Γκραντ πέντε πόντους για το 7-0 της ομάδας τους στο ξεκίνημα, αλλά η Μακάμπι Τελ Αβίβ “απάντησε” με Σόρκιν για Μπλατ και προσπέρασε στο σκορ. Η είσοδος του Τολιόπουλου έδωσε όμως νέα ώθηση στην επίθεση της ομάδας του Αταμάν και με 5 δικούς του πόντους, ο Έλληνας γκαρντ οδήγησε στο 21-20 υπέρ της ομάδας του στο 10′.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Μακάμπι Τελ Αβίβ ξεκίνησε με 9-1 σερί και πήρε πάλι το προβάδισμα στο ματς, αλλά ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και με τον Τζέριαν Γκραντ να φθάνει τους 10 πόντους στο ματς, μείωσε τη διαφορά ακόμη και στο καλάθι, πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με το 42-39 υπέρ των Ισραηλινών.

Μετά την ανάπαυλα, ο Παναθηναϊκός και η Μακάμπι συνέχισαν το μεταξύ τους ντέρμπι, με νέες εναλλαγές στο προβάδισμα. Οι “πράσινοι” βρήκαν λύσεις με τον Χουάντσο στην άμυνα και τον Χολμς στην επίθεση, αλλά γενικότερα δυσκολεύτηκαν στο σκοράρισμα και ήταν η προσπάθειά τους στην πίσω γραμμή, που τους επέτρεψε να βγουν στον… αφρό με 60-59 στο 30′.

Όλα κρίθηκαν έτσι στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, όπου οι δύο ομάδες… έσπασαν τα καλάθια στο πρώτο 5λεπτο, με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να “χτυπάει” στη συνέχεια στο ριμπάουντ τον Παναθηναϊκό και τους “πράσινους” να στηρίζονται στον Σορτς για να παραμείνουν κοντά στο σκορ.

