Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός live για την 24η αγωνιστική της Euroleague

Την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του ψάχνει ο Παναθηναϊκός στο Ισραήλ
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Αταμάν (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Euroleague
24η αγωνιστική
20 - 21
1η περίοδος
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Αταμάν (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 24η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο ένα διπλό που θα τον επαναφέρει στις πρώτες θέσεις της κατάταξης στην Ευρώπη.

21:45 | 22.01.2026

40-39 με τρίποντο του Γκραντ που έχει 10 πόντους για τον Παναθηναϊκό

21:44 | 22.01.2026

40-36 με 1/2 βολές του Σορτς

21:42 | 22.01.2026
1 λεπτό
για το ημίχρονο
21:42 | 22.01.2026
Τάιμ άουτ ο Αταμάν
21:41 | 22.01.2026

40-35 με Ρογκαβόπουλο και Γιούρτσεβεν να εμφανίζουν τις αμυντικές τους αδυναμίες

21:39 | 22.01.2026

38-35 με τον Ντάουτιν

21:39 | 22.01.2026

36-35 με τον Λούντμπεργκ

21:39 | 22.01.2026
Τάιμ άουτ ο Κάτας
21:39 | 22.01.2026
3 λεπτά
για το ημίχρονο
21:37 | 22.01.2026

34-35 με τον Σορτς το νέο προβάδισμα του Παναθηναϊκού

21:36 | 22.01.2026

34-33 με ωραίο καλάθι του Γιούρτσεβεν που πέρασε μόλις στο ματς

21:36 | 22.01.2026

34-31 με επιθετικό ριμπάουντ και φοβερό κάρφωμα από τον Χολμς

21:35 | 22.01.2026

34-29 με τρίποντο του Λούντμπεργκ που έχει 7 πόντους

21:35 | 22.01.2026

31-29 με 2/2 βολές του Γκραντ

21:32 | 22.01.2026

31-27 με τον Λούντμπεργκ

21:32 | 22.01.2026
Τάιμ άουτ
21:32 | 22.01.2026

29-27 με τον Χολμς από κοντά

21:31 | 22.01.2026
5,5 λεπτά
για το ημίχρονο
21:31 | 22.01.2026

29-25 με τρίποντο του Χουάντσο "ξεκολλάει" ο Παναθηναϊκός

21:28 | 22.01.2026

29-22 με σερί 9-1 για τη Μακάμπι

21:27 | 22.01.2026

27-22 με δεύτερο τρίποντο του Μπλατ

21:27 | 22.01.2026

Άστοχα ελεύθερα τρίποντα από Σαμοντούροφ και Τολιόπουλο τώρα

21:26 | 22.01.2026

22-24 με τον Κλαρκ να έχει 6 πόντους για τη Μακάμπι

21:25 | 22.01.2026

22-22 με 1/2 βολές του Σαμοντούροφ

21:25 | 22.01.2026

22-21 με τον Κλραρκ για την Μακάμπι

21:23 | 22.01.2026

Ο Παναθηναϊκός "κόλλησε" στην επίθεση μετά το καλό του ξεκίνημα, αλλά η είσοδος του Τολιόπουλου άλλαξε ξανά τη ροή του αγώνα και οι "πράσινοι" προηγήθηκαν με 21-20 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

21:22 | 22.01.2026
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Μακάμπι - Παναθηναϊκός 20-21
21:20 | 22.01.2026

20-21 με τον Φαρίντ προσπερνάει ξανά ο Παναθηναϊκός

21:20 | 22.01.2026

20-19 με τρίποντο του Τολιόπουλου από τα 8,5 μέτρα

21:20 | 22.01.2026

20-16 με τον  Σάντος

21:19 | 22.01.2026
1,5 λεπτό
για το πρώτο 10λεπτο
21:18 | 22.01.2026

18-16 με 2/2 βολές του Τολιόπουλου

21:16 | 22.01.2026

18-14 με μακρινό τρίποντο του Μπλατ

21:15 | 22.01.2026
Τάιμ άουτ
21:14 | 22.01.2026

15-14 και πρώτο προβάδισμα για τους Ισραηλινούς στο ματς

21:14 | 22.01.2026

13-14 με τον Σόρκιν η Μακάμπι

21:13 | 22.01.2026

11-14 με τον Ρογκαβόπουλο να πατάει τη γραμμή

21:12 | 22.01.2026

11-12 με τρίποντο του Σόρκιν

21:12 | 22.01.2026

8-12 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου

21:11 | 22.01.2026

8-9 με φόλοου κάρφωμα του Σόρκιν

21:10 | 22.01.2026

6-9 με τον Χουάντσο μετά από επιθετικό ριμπάουντ

21:10 | 22.01.2026

6-7 με τον Κλαρκ το 6-0 σερί της Μακάμπι

21:09 | 22.01.2026

4-7 μειώνει η Μακάμπι μετά από λάθος του Παναθηναϊκού στην επαναφορά

21:09 | 22.01.2026

2-7 με τον Χορντ το πρώτο καλάθι της Μακάμπι

21:09 | 22.01.2026

0-7 με τον Γκραντ να έχει 5 πόντους

21:08 | 22.01.2026

Και δεύτερο κλέψιμο από τον Σορτς!

21:07 | 22.01.2026

0-5 με κλέψιμο και καλάθι του Σορτς στον αφινιδιασμό

21:07 | 22.01.2026

0-3 με τρίποντο του Γκραντ

21:04 | 22.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:04 | 22.01.2026

Συνεχίζονται οι ύβρεις για τον Αταμάν στο Ισραήλ

21:03 | 22.01.2026
Η πεντάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο και Χολμς

21:02 | 22.01.2026
Η πεντάδα της Μακάμπι

Λούντμπεργκ, Κλαρκ, Ρέιμαν, Χορντ και Σόρκιν

21:02 | 22.01.2026

Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων

20:57 | 22.01.2026

Οι "πράσινοι" δεν έχουν όμως ξανά διαθέσιμο τον Ναν, ενώ εκτός είναι με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής και ο Οσμάν


Ο Όσμαν
Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ ο Όσμαν για το παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ
Η δωδεκάδα των πρασίνων για το παιχνίδι με την «ομάδα του λαού»
20:56 | 22.01.2026

Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός νίκησε την προηγούμενη αγωνιστική της Μπασκόνια και θέλει το 2/2 για να παραμείνε κοντά στην πρώτη 6άδα της κατάταξης

20:55 | 22.01.2026

Το γεγονός έφερε όμως και καταγγελία για τους οπαδούς της από τους "πράσινους"

Ο Εργκίν Αταμάν
Οπαδοί της Μακάμπι υποδέχτηκαν με υβριστικά συνθήματα τον Αταμάν και τους παίκτες του Παναθηναϊκού
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε video από την υποδοχή των ισραηλινών στην αποστολή της ομάδας έξω από το γήπεδο
20:52 | 22.01.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 14-9, με τη Μακάμπι στο 9-14, αλλά να έχει επιστρέψει πια στο Ισραήλ για τα εντός έδρας παιχνίδια του

20:51 | 22.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική της Euroleague

20:51 | 22.01.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
