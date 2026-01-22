Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός live για την 24η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 24η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο ένα διπλό που θα τον επαναφέρει στις πρώτες θέσεις της κατάταξης στην Ευρώπη.
40-39 με τρίποντο του Γκραντ που έχει 10 πόντους για τον Παναθηναϊκό
40-36 με 1/2 βολές του Σορτς
40-35 με Ρογκαβόπουλο και Γιούρτσεβεν να εμφανίζουν τις αμυντικές τους αδυναμίες
38-35 με τον Ντάουτιν
36-35 με τον Λούντμπεργκ
34-35 με τον Σορτς το νέο προβάδισμα του Παναθηναϊκού
34-33 με ωραίο καλάθι του Γιούρτσεβεν που πέρασε μόλις στο ματς
34-31 με επιθετικό ριμπάουντ και φοβερό κάρφωμα από τον Χολμς
34-29 με τρίποντο του Λούντμπεργκ που έχει 7 πόντους
31-29 με 2/2 βολές του Γκραντ
31-27 με τον Λούντμπεργκ
29-27 με τον Χολμς από κοντά
29-25 με τρίποντο του Χουάντσο "ξεκολλάει" ο Παναθηναϊκός
29-22 με σερί 9-1 για τη Μακάμπι
27-22 με δεύτερο τρίποντο του Μπλατ
Άστοχα ελεύθερα τρίποντα από Σαμοντούροφ και Τολιόπουλο τώρα
22-24 με τον Κλαρκ να έχει 6 πόντους για τη Μακάμπι
22-22 με 1/2 βολές του Σαμοντούροφ
22-21 με τον Κλραρκ για την Μακάμπι
Ο Παναθηναϊκός "κόλλησε" στην επίθεση μετά το καλό του ξεκίνημα, αλλά η είσοδος του Τολιόπουλου άλλαξε ξανά τη ροή του αγώνα και οι "πράσινοι" προηγήθηκαν με 21-20 στο τέλος της πρώτης περιόδου.
20-21 με τον Φαρίντ προσπερνάει ξανά ο Παναθηναϊκός
20-19 με τρίποντο του Τολιόπουλου από τα 8,5 μέτρα
20-16 με τον Σάντος
18-16 με 2/2 βολές του Τολιόπουλου
18-14 με μακρινό τρίποντο του Μπλατ
15-14 και πρώτο προβάδισμα για τους Ισραηλινούς στο ματς
13-14 με τον Σόρκιν η Μακάμπι
11-14 με τον Ρογκαβόπουλο να πατάει τη γραμμή
11-12 με τρίποντο του Σόρκιν
8-12 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου
8-9 με φόλοου κάρφωμα του Σόρκιν
6-9 με τον Χουάντσο μετά από επιθετικό ριμπάουντ
6-7 με τον Κλαρκ το 6-0 σερί της Μακάμπι
4-7 μειώνει η Μακάμπι μετά από λάθος του Παναθηναϊκού στην επαναφορά
2-7 με τον Χορντ το πρώτο καλάθι της Μακάμπι
0-7 με τον Γκραντ να έχει 5 πόντους
Και δεύτερο κλέψιμο από τον Σορτς!
0-5 με κλέψιμο και καλάθι του Σορτς στον αφινιδιασμό
0-3 με τρίποντο του Γκραντ
Συνεχίζονται οι ύβρεις για τον Αταμάν στο Ισραήλ
Σορτς, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο και Χολμς
Λούντμπεργκ, Κλαρκ, Ρέιμαν, Χορντ και Σόρκιν
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός νίκησε την προηγούμενη αγωνιστική της Μπασκόνια και θέλει το 2/2 για να παραμείνε κοντά στην πρώτη 6άδα της κατάταξης
Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 14-9, με τη Μακάμπι στο 9-14, αλλά να έχει επιστρέψει πια στο Ισραήλ για τα εντός έδρας παιχνίδια του
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική της Euroleague