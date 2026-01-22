Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός live για την 24η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός "κόλλησε" στην επίθεση μετά το καλό του ξεκίνημα, αλλά η είσοδος του Τολιόπουλου άλλαξε ξανά τη ροή του αγώνα και οι "πράσινοι" προηγήθηκαν με 21-20 στο τέλος της πρώτης περιόδου.