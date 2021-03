«Μανούρα» Μέσι – Μόντσι αποκαλύπτουν στην Ισπανία

Η Μπαρτσελόνα ανέτρεψε τα δεδομένα κόντρα στη Σεβίλλη και στην παράταση πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό του Copa Del Rey.

Μετά το τέλος του ματς όμως, υπήρξε και… μανούρα μεταξύ των παικτών της καταλανικής ομάδας και του τεχνικού διεθυνυντή των Σεβιγιάνων, Μόντσι, για μία ατάκα του στο πρώτο ματς.

Η «βαριά» φανέλα και η «ψυχή» της Μπαρτσελόνα έφεραν ανατροπή και πρόκριση στον τελικό (video)

Ο τελευταίος είχε φανεί στην κάμερα να αποκαλεί «κλαψιάρη» τον Ρόναλντ Κούμαν και ο Μέσι με δυο τρεις συμπαίκτες του, πήγαν να του ζητήσουν το λόγο. «Πάντα έτσι νικάτε» (σ.σ. με τη βοήθεια της διαιτησίας) τους είπε αυτός, με τον Αργεντινό να απαντά: «Σήμερα θα πάτε ζεστοί στο σπίτι». Το “επεισόδιο” έληξε πάντως… αναίμακτα, λίγα λεπτά μετά.

Leo Messi confronted Sevilla sporting director, Monchi, after he called Koeman a crybaby yesterday.



Monchi to Messi in the tunnel: “You always win like this” (with help from the referees).



Messi to Monchi: “Today you’re going home nervous.”



— @SiqueRodriguez pic.twitter.com/XwIO4g3run