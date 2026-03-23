Μάνταλος στον γιο του για το νέο του συμβόλαιο στην ΑΕΚ: Όταν η αγάπη είναι αληθινή, δεν μετριέται με χρόνια

Η ΑΕΚ δεν έδωσε χαρά στους φίλους της το βράδυ της Κυριακής (22.03.2026) μόνο με τη νίκη της επί της Κηφισιάς (3-0) που την έφερε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League, ενόψει πλέι οφ. Πριν την έναρξη του αγώνα, η Ένωση ανακοινώθηκε -με video που προβλήθηκε στα μάτριξ της Allwyn arena- η ανανέωση του συμβολαίου του Πέτρου Μάνταλου μέχρι το 2027.

Ο Πέτρος Μάνταλος εμφανίστηκε να γράφει ένα γράμμα στον γιο του και να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας του με τους “κιτρινόμαυρους”. Σε αυτό το γράμμα, ο 34χρονος αρχηγός της Ένωσης αναφέρεται σε όσα έχει ζήσει στην ΑΕΚ αλλά και στους λόγους που θα συνεχίσει στην ομάδα για 13η σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γράμμα του Πέτρου Μάνταλου στον γιο του:

“Γιε μου, σήμερα υπέγραψα για άλλη μία χρονιά με την ΑΕΚ. Θα παίξω στην ομάδα μου για 13η σεζόν. Το γράφω και ακόμα δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Δεκατρία χρόνια με το ίδιο σήμα στην καρδιά. Με τα ίδια χρώματα να με βαραίνουν και να με σηκώνουν μαζί.

Όταν θα διαβάσεις αυτές τις γραμμές, ίσως να είσαι αρκετά μεγάλος για να καταλάβεις τι σημαίνει πίστη. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στη ζωή. Γιατί η απόφαση να μείνω δεν ήταν ποτέ μία επαγγελματική επιλογή.

Ήταν υπόσχεση στους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν, στον κόσμο που στάθηκε δίπλα μου στις δύσκολες στιγμές και κυρίως στον εαυτό μου. Να μην φεύγω όταν τα πράγματα ζορίζουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν ήταν όλα εύκολα. Υπήρξαν τραυματισμοί που πόνεσαν περισσότερο από όσο φαινόταν. Ήττες που βάραιναν τα βράδια, κριτική που καμιά φορά τρυπούσε την καρδιά. Μα υπήρξαν και στιγμές που δεν ανταλλάσσονται με τίποτα.

Να σκοράρεις σε τελικό Κυπέλλου, να κατακτάς το πρωτάθλημα. Να παίζεις στο γήπεδο που περιμέναμε για 20 χρόνια. Να πανηγυρίζεις το double. Να μπαίνεις μέσα στο γήπεδο με εσένα αγκαλιά.

Να σε χειροκροτεί όλος ο κόσμος. Να βλέπεις φιλάθλους κάθε ηλικίας να φορούν τη φανέλα σου. Να σε σέβονται οι συμπαίκτες σου.

Σήμερα όμως η μεγαλύτερη χαρά δεν είναι το συμβόλαιο. Είναι ότι μεγαλώνεις και θα μπορείς μία ημέρα να καταλάβεις γιατί έμεινα. Να ξέρεις ότι ο πατέρας σου δεν διάλεξε πάντα τον εύκολο δρόμο, αλλά εκείνον που ένιωθε σωστό.

Θέλω ό,τι και εάν κάνεις στη ζωή σου να θυμάσαι τρία πράγματα. Να δουλεύεις σιωπηλά με σεβασμό, να κυνηγάς τα όνειρά σου και να μην ξεχνάς ποτέ ποιος είσαι και από πού ξεκίνησες.

Η ΑΕΚ μου έδωσε πολλά. Με έκανε καλύτερο παίκτη, αλλά κυρίως καλύτερο άνθρωπο. Και εύχομαι όταν έρθει η ημέρα να κοιτάξεις και εσύ πίσω στις δικές σου επιλογές, να νιώθεις περήφανος για το πώς στάθηκες, όχι μόνο για το πού έφτασες.

Αν κάποτε με ρωτήσεις γιατί έμεινα τόσα χρόνια, θα σου πω απλά γιατί η αγάπη όταν είναι αληθινή δεν μετριέται με χρόνια. Μετριέται με στιγμές.

Με όλη μου την καρδιά, ο μπαμπάς σου”.