Την ώρα που τα σενάρια για τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ δίνουν και παίρνουν, ο Νορβηγός τεχνικός πραγματοποίησε κανονικά την προπόνηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας στο πλευρό του και τον σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Ο Σκωτσέζος θρύλος των “κόκκινων διαβόλων” θέλησε να στηρίξει με αυτόν τον τρόπο τον πρώην παίκτη του στην ομάδα, την οποία βοήθησε να ενισχυθεί και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, χάρη στη δική τους προσωπική σχέση.

Τα βρετανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν δε, ότι ο Σόλσκιερ έχει ευρύτερη στήριξη στη Γιουνάιτεντ και ως εκ τούτου θα πάρει νέα ευκαιρία στον πάγκο, οδηγώντας την ομάδα τουλάχιστον μέχρι και τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, στα μέσα του Νοεμβρίου.

Ole Gunnar Solskjær completed the training session at Carrington today, Sir Alex Ferguson was there too. Feeling around the staff is the same: he’s staying. 🔴 #MUFC



